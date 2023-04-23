Dünyanın en pahalı sıvısı seçildi! Kara akrep zehrinin mucizevi etkisi! Litresi tam 193 milyon TL

Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan akrebin zehrine paha biçilemiyor. Özellikle ilaç sektöründe kullanılan bu zehir kanser, ağrı kesiciler grubu, anestezi dahil pek çok alana da yayıldı. Üretilen akrep zehirlerine bazı ülkelerden talep var. Androctonus Crassicauda türü olan kara akrep çok nadir görülen bir tür olarak biliniyor. Elde edilen zehrin gramı da litresi de fiyatıyla dikkat çekiyor.