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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırayı kaptı

Geçtiğimiz aylarda dünya nüfusu 8 milyar insana ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Peki, bu devasa nüfusun en yoğun olarak yaşadığı ülkeler hangileri? İşte dünyanın en kalabalık 10 ülkesi ve Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri!

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 11:20 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 11:20
Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırayı kaptı 1

Dünya nüfusunun sürekli artması kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve küresel işbirliğini daha da önemli hale getiriyor. Bu süreçte en kalabalık ülkeler arasında yer alan ülkeler dünya ekonomisinde ve siyasette de önemli rol oynamaya devam edecek.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırayı kaptı 2

10. Meksika

Meksika, yaklaşık 128,455,567 kişilik nüfusuyla listede onuncu sırada yer alıyor.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırayı kaptı 3

9. Rusya

Rusya 144,444,359 nüfusuyla dokuzuncu sırada.

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