Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırayı kaptı

Geçtiğimiz aylarda dünya nüfusu 8 milyar insana ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Peki, bu devasa nüfusun en yoğun olarak yaşadığı ülkeler hangileri? İşte dünyanın en kalabalık 10 ülkesi ve Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri!