Dünyanın en hızlı IQ bulmacası: Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? 35 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!
Kelime arama bulmacası dikkatinizi test etmenin harika bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. İnternette paylaşılan bu tarz bulmacalar sosyal medyada kısa sürede viral oluyor. Harflerin düzenlenme şekli, kelimelerin ilk bakışta fark edilmesini zorlaştırıyor. Peki, detay odaklı bir kişi misiniz? O halde şimdi 35 saniye içinde bu görseldeki 6 gizli kelimeyi bulun.
01.05.2023 16:37 - Son Güncelleme: 01.05.2023 16:37
Bu kelime arama bulmacasını çözmenin en iyi yolu, harfleri yukarıdan aşağıya, yanlara, yukarı ve aşağı, ileri ve geri ve çapraz olarak gözlemleyerek gizli kelimeleri aramaktır.