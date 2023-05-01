Vav TV İzle
Haberler Trend Dünyanın en hızlı IQ bulmacası: Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? 35 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

Dünyanın en hızlı IQ bulmacası: Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? 35 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

Kelime arama bulmacası dikkatinizi test etmenin harika bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. İnternette paylaşılan bu tarz bulmacalar sosyal medyada kısa sürede viral oluyor. Harflerin düzenlenme şekli, kelimelerin ilk bakışta fark edilmesini zorlaştırıyor. Peki, detay odaklı bir kişi misiniz? O halde şimdi 35 saniye içinde bu görseldeki 6 gizli kelimeyi bulun.

01.05.2023 16:37 - Son Güncelleme: 01.05.2023 16:37
Dünyanın en hızlı IQ bulmacası: Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? 35 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

Dünyanın en hızlı IQ bulmacası geldi. Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin sorusu bu bulmacada size soruluyor. 35 saniyede bulanların ise üstün zekalı çıktığı iddia ediliyor. Belirtilen süre içinde tüm kelimeleri bulamazsanız endişelenmeyin. Son kısımda cevapları tek tek paylaşacağız.

Dünyanın en hızlı IQ bulmacası: Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? 35 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

Bu kelime arama bulmacasını çözmenin en iyi yolu, harfleri yukarıdan aşağıya, yanlara, yukarı ve aşağı, ileri ve geri ve çapraz olarak gözlemleyerek gizli kelimeleri aramaktır.

Dünyanın en hızlı IQ bulmacası: Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? 35 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

Bu orta düzeyde bir meydan okumadır.

Dünyanın en hızlı IQ bulmacası: Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? 35 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

İyi gözlem becerilerine sahip kişiler, zaman sınırı içinde 4 kelimenin tamamını tespit edebilecektir.

Dünyanın en hızlı IQ bulmacası: Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? 35 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!
SON DAKİKA