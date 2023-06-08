Dünyanın asıl kıyameti geliyor... 2671’den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı

Zaman yolculuğu fikri, genel olarak Einstein'ın izafiyet teorisi ve zamanın kavramı üzerine dayanır. İzafiyet teorisi, zamanın ve uzayın birbirine bağlı olduğunu ve hızlanan bir cismin zamanı yavaşlattığını öne sürer. Ancak bu teori, zamanda geri veya ileri doğru bir yolculuğun nasıl gerçekleşebileceğini açıklamaz.