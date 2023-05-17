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Haberler Trend Dünya'dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu? Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz...

Dünya'dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu? Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz...

Dünya yaşımız 365 gün üzerinden yani dünyanın güneş etrafındaki 1 tur dönüşü baz alınarak hesaplanır. Peki, diğer gezegenlerdeki yaşınızın kaç olacağını düşündünüz mü. Gezegenden gezegene göre 1 yılı tamamlama süreniz değişiklik gösterebilir. Merkür, Venüs, Mars, Jupiter gezegenlerinde yaşınızın kaç olacağını merak ediyorsanız işte hesaplama tablosu...

takvim.com.tr
17.05.2023 17:56 - Son Güncelleme: 17.05.2023 17:56
Dünya’dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu? Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz...

Diğer gezegenlerdeki yaşınızı merak ediyorsanız işte size hesaplama tablosu! Güneş etrafında 1 tam turu tamamlama süresine göre hangi gezegende kaç yaşında olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

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Dünya’dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu? Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz...

ABD merkezli bilim ve sanat müzesi Exploratorium, gezegenlerdeki yaşınızı ortaya koyan eğlenceli bir içerik yayınladı.

Dünya’dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu? Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz...

Bir yıldızın etrafında dolanan gök cismi olarak tanımlayabileceğimiz gezegenler, yıllardır çeşitli araştırmalara konu oluyor.

Dünya’dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu? Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz...

Güneş sisteminin içerisinde bulunan 8 gezegende sıcaklıklar ve dönüş süreleri büyük fark gösteriyor.

Dünya’dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu? Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz...

GEZEGENLERE GÖRE YAŞ HESABI

Gün yaşınız= (Yıl*365)+(Ay*30)+(Gün*1) formülüyle kolaylıkla bulabilirsiniz.

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