Dünya'dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu? Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz...
Dünya yaşımız 365 gün üzerinden yani dünyanın güneş etrafındaki 1 tur dönüşü baz alınarak hesaplanır. Peki, diğer gezegenlerdeki yaşınızın kaç olacağını düşündünüz mü. Gezegenden gezegene göre 1 yılı tamamlama süreniz değişiklik gösterebilir. Merkür, Venüs, Mars, Jupiter gezegenlerinde yaşınızın kaç olacağını merak ediyorsanız işte hesaplama tablosu...
17.05.2023 17:56 - Son Güncelleme: 17.05.2023 17:56