Dünyadaki en pahalı sıvı: Litresi 10 milyon dolar! Vahşi hayvanın zehrine dört bir yandan talep yağıyor
Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan kara akrep, sahip olduğu ölümcül zehirle insanlar için büyük bir tehlike oluştururken aynı zamanda değerli bir kaynak olarak da öne çıkıyor. Özellikle ilaç sektöründe kullanılan akrep zehri, kanser tedavisi, ağrı kesiciler, anestezi gibi pek çok alanda kullanılıyor. Bu nedenle bazı ülkelerde akrep zehri üretimine olan talep bir hayli arttı. Zehrin litre fiyatı ise duyanları şaşırtıyor.
Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan akrebin zehrine paha biçilemiyor. Özellikle ilaç sektöründe kullanılan bu zehir kanser, ağrı kesiciler grubu, anestezi dahil pek çok alana da yayıldı. Üretilen akrep zehirlerine bazı ülkelerden talep var. Androctonus Crassicauda türü olan kara akrep çok nadir görülen bir tür olarak biliniyor. Elde edilen zehrin gramı da litresi de fiyatıyla dikkat çekiyor.
DEĞERİ DUYANI ŞAŞIRTIYOR
İlaç üretiminde, özellikle Androctonus Crassicauda türü olan kara akrepler tercih ediliyor.
Antikorlar vücudun savunucularıdır ve diğer akrep zehirlerini nötralize ederek panzehir üretimini sağlar.
DÜNYANIN EN PAHALI SIVISI...
Zehrin ilaca dönüştürülmesi, akrebin sağılmasıyla başlıyor. Zehri muhafaza etmek de çok önemli oluyor. Dünyanın en pahalı sıvısı akrep zehridir. Litre fiyatı 193 milyon TL'lere kadar çıkıyor.