Dünyada 40 kişiden başka kimse yok! Altından daha değerli! A, B, AB, 0 kan grubu bir yana o bir yana

Dünyada yaşayan yaklaşık 8 milyar insanın kan grubu A, B, AB, 0 kan grubu olarak şekilleniyor. Ancak öyle bir kan grubu var ki onu çok az kişi biliyor. Bu kan 40 kişiden başka kimse yok. Altından daha değerli olarak biliniyor. Rhnull, yani Rh faktörü yokluğu, dünyadaki en nadir kan gruplarından birisi olarak biliniyor. Bu kan grubuna sahip insanlar, Rh faktörü taşımayan insanların kanlarına karşı bağışıklık kazanırken Rh faktörü taşıyan kanlarına karşı bağışıklık kazanmıyor. Rhnull kan grubu, sadece dünya genelinde yaklaşık 43 kişide bulunuyor.