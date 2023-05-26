Dünya şaşkına döndü! Hayali ise adeta dumur etti! IQ'su Einstein ve Hawking'ten yüksek çıktı!
11 yaşındaki Ahara Pérez Sánchez, dahi bilim insanları Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi isimleri geride bırakan IQ seviyesiyle büyük bir hayranlık uyandırmaktadır. Mexico City'de yaşayan Ahara, şu anda mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır. Otizm teşhisi konulan Ahara, sadece 3 yaşındayken bu durum tespit edilmiştir. Yapılan IQ testi sonucunda Ahara, 162 puan alarak tarihte yaşamış en zeki iki kişiden daha üstün olduğu kabul edilmektedir.
11 yaşındaki Ahara Pérez Sánchez, IQ seviyesiyle Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi dahi bilim insanlarını geride bırakarak büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Şu an mühendislik alanında yüksek lisans yapmakta olan Ahara, Mexico City'de yaşamaktadır. Otizm teşhisi konulan Ahara, sadece 3 yaşındayken bu tespit yapılmıştır. Yapılan IQ testine göre Ahara, 162 puan alarak tarihte yaşamış en zeki iki kişiden daha üstün olduğu kabul edilmektedir.
Ahara'nın annesi Nayeli Sánchez, "Öğretmenler Ahara ile empati kuramıyorlardı, ödevlerini tamamlamasını bekliyorlardı. Bu durum Ahara'nın kendisini dışlamasına, sınıf arkadaşlarıyla oynamaktan kaçınmasına ve kendini tuhaf hissetmesine yol açtı. Bir süre okula devam etti, ancak daha sonra gitmeyi reddetti. Uyuyor, bir şeyler yapmak istemiyor, çok depresifti. İnsanlar onunla empati kuramıyor, alay ediyorlardı," şeklinde konuştu.
Bu noktada Ahara, zaten cebir ve periyodik tabloyu ezberlemişti. Ahara'nın annesi, kızının zorbalıkla başa çıkabilmesi için onu terapiye gönderdi. Burada, yüksek IQ'lu çocukların olduğu bir okula yönlendirilmesi önerildi.