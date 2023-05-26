Dünya şaşkına döndü! Hayali ise adeta dumur etti! IQ’su Einstein ve Hawking’ten yüksek çıktı!

11 yaşındaki Ahara Pérez Sánchez, IQ seviyesiyle Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi dahi bilim insanlarını geride bırakarak büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Şu an mühendislik alanında yüksek lisans yapmakta olan Ahara, Mexico City'de yaşamaktadır. Otizm teşhisi konulan Ahara, sadece 3 yaşındayken bu tespit yapılmıştır. Yapılan IQ testine göre Ahara, 162 puan alarak tarihte yaşamış en zeki iki kişiden daha üstün olduğu kabul edilmektedir.