Dünya kabusu yeniden yaşayacak, herkes eve kapanacak! Bu sefer hiçbirimiz adım atamayacağız! Kendinizi hazırlamaya başlayın!
Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, yarasalardan insanlara yeni virüslerin bulaşma ihtimalinin her geçen gün arttığını ortaya koyuyor. Yarasalar, uzun süredir virüslerin taşıyıcısı olarak bilinse de, insanlara bulaşma riski daha önceki dönemlere kıyasla daha yüksek hale gelmiştir. Gelecekte insanlığı bekleyen yeni bir salgın durumu ise kesinleşmiş olmasa da, bilim insanları tarafından endişeyle takip edilmektedir.
Koronavirüs salgını, hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesinin yanı sıra birçok kişi sevdiklerinden ayrı kalmış ve işlerinden uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Salgınla ilgili aşı ve mesafe tartışmaları da büyük bir konu haline gelmiştir. Bu deneyimlerden dolayı kimse yeni bir salgın dönemi yaşamak istememektedir.
Salgının yarattığı zararlar sadece insan hayatlarıyla sınırlı kalmamıştır, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük etkiler yaratmıştır. Salgından sonra dünya genelinde gıda krizleri ve enflasyon gibi sorunlar artış göstermiştir.
Yapılan araştırmalar, salgınların insan hayatında ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Reuters tarafından yapılan bir veri analizi, insanların yarasaların yaşam alanlarına daha fazla müdahale etmesiyle birlikte, yarasalardan insanlara virüs bulaşma riskinin arttığını ortaya koymaktadır.
Yarasalar binlerce yıldır Batı Afrika, Hindistan, Güney Amerika ve diğer ormanlık bölgelerde bulunuyor ve yarasa virüsleri genellikle bu habitatlarda mevcut olmuştur. Ancak yarasalar rahatsız edilmedikleri sürece insanlar için büyük bir tehdit oluşturmamaktadır.