Dünya ile benzer manyetiğe sahip yeni bir gezegen... İlk sinyalleri aldılar! İletişim kurulduğu an...
Bilim insanları, dünya dışı yaşamın varlığına ilişkin büyük bir keşif yaptılar. Bir yabancı gezegenden "tutarlı" bir radyo sinyali tespit edildi ve uzmanlar, bu sinyalin "potansiyel olarak yaşanabilir" olduğuna inanıyorlar. Bu sinyal, Dünya'nın kendi manyetik alanına sahip olduğunu ve yaşamı sürdürmek için gerekli bir bileşen olduğunu gösteriyor. Bu keşif, yaşamın varlığına ilişkin önemli bir ipucu olarak kabul ediliyor ve gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutacak.
25.04.2023 12:17 - Son Güncelleme: 25.04.2023 12:25
Dünya'nın manyetik alanı, yüksek enerjili parçacıklardan ve Güneş'ten gelen plazma patlamalarından bizi korur. Bu nedenle, potansiyel olarak yaşanabilir herhangi bir yabancı gezegenin yerinde benzer bir koruma alanına sahip olması gerekecektir.
Sinyal, dünyanın kendi manyetik alanına sahip olduğunu ve yaşamı sürdürmek için gerekli bir bileşen olduğunu gösteriyor.