Dubai’de çalışacaklara 3 bin dolar, 52 bin TL maaş! Dubai iş başvurusu nasıl yapılır?

Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Dubai'de çalışma izni alabilmek için firmalar sponsor olur. Firmalar sponsor olduktan sonra 90 günlük bir süreç başlar. Bu süreç içerisinde Dubai'de çalışacak olanlar ülke içinde yeni bir çalışma izni başvurusunda bulunacaklar. Çalışma izni mesleki deneyim, çalışılacak kadro, yabancı dil bilinmesi gibi etkenlere bağlı olarak verilecek.