Dubai'de çalışacaklara 3 bin dolar, 52 bin TL maaş! Dubai iş başvurusu nasıl yapılır?
Dubai iş ilanları 2022 birçok kişi tarafından aratılıyor. Yurtdışında çalışma hayali kuranlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Dubai işçi alımı ne zaman? 2022 Dubai iş ilanları neler? Dubai iş başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Dubai'de çalışmak isteyenler için yapılması gereken ilk işlem çalışma vizesi almak. Çalışma vizesi işlemleri tamamlandıktan sonra firmalardan iş bulmak daha kolay hale gelecek. Firmalar çalışma vizesi almış olan personellere daha kısa sürede iş buluyorlar. Ayrıca çalışma vizesinin yanında yabancı dili olanlar ilk tercih edilen grupta yer alırlar.
Çalışma İzni Nasıl Alınır?
Dubai'de çalışma izni alabilmek için firmalar sponsor olur. Firmalar sponsor olduktan sonra 90 günlük bir süreç başlar. Bu süreç içerisinde Dubai'de çalışacak olanlar ülke içinde yeni bir çalışma izni başvurusunda bulunacaklar. Çalışma izni mesleki deneyim, çalışılacak kadro, yabancı dil bilinmesi gibi etkenlere bağlı olarak verilecek.
DUBAİ'DE POPÜLER OLAN MESLEKLER NELER?
Dubai iş ilanlarına başvuruda yapacak olanlara en büyük avantaj İngilizce bilgisi olacak. İngilizce bilenler ve mesleki deneyimleri olanlar ülkede kariyer anlamında hızla ilerleyebilirler. Bu kapsamda hizmet sektörü, sağlık sektörü, inşaat sektörü alanlarında ki işler oldukça popüler