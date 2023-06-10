Dondurulmuş kıymayı çözdürürken sakın bu hatayı yapmayın! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz: Dediğimizi yapın!

Dondurulmuş kıymanın doğru bir şekilde açılması konusu merak ediliyor ve yanlış yöntemlerin kullanıldığı anlaşılıyor. Bu nedenle doğru ve sağlıklı yöntemlerin araştırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Buzlukta donmuş kıymanın çözülmesi için birkaç farklı yöntem kullanmak mümkündür. Ancak en önemli nokta, kıymayı doğru şekilde dondurmakla başlamaktadır. İşte detaylar.