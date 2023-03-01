Domateslerin içindeki 3 tane çilek bulan dünya çapındaki rekoru kırar! 9 saniyede bulamayacağınıza varız!

Bugün sizleri aklınızı zorlayacak bir görselle karşılıyoruz. Dünya çapında tanınan Macar illüzyon ustası Gergely Dudas'ın hazırladığı testle domateslerin arasındaki çileği aramaya hazır mısınız? Görsel testler son dönemde bayağı popüler hale geldi ve çoğu insan becerilerini test eden bu oyunları merakla bekliyor. Biz de sizler için birbirine benzeyen domatesler arasına saklanmış 3 çileği bulmanız gereken bu testi hazırladık. İşte milyonların merak ettiği o test