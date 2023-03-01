Domateslerin içindeki 3 tane çilek bulan dünya çapındaki rekoru kırar! 9 saniyede bulamayacağınıza varız!
9 saniyede bulamayacağınıza varız. Domateslerin içindeki 3 çileği bulan küresel çaptaki rekoru kırıyor. Bugünkü optik illüzyon domateslerin yoğunlukla yer aldığı bir görsel olarak paylaşıldı. Burada diğer meyvelerden farklı olan 3 çileği bulmanız gerekiyor. Ancak resimde domates ve çilekler birbirine o kadar benziyor ki bu yüzden zorluk seviyesi oldukça yüksek. Eğer kendinize güveniyorsanız hemen aramaya başlayabilirsiniz.
01.03.2023 08:56 - Son Güncelleme: 01.03.2023 08:56
Bugün sizleri aklınızı zorlayacak bir görselle karşılıyoruz. Dünya çapında tanınan Macar illüzyon ustası Gergely Dudas'ın hazırladığı testle domateslerin arasındaki çileği aramaya hazır mısınız? Görsel testler son dönemde bayağı popüler hale geldi ve çoğu insan becerilerini test eden bu oyunları merakla bekliyor. Biz de sizler için birbirine benzeyen domatesler arasına saklanmış 3 çileği bulmanız gereken bu testi hazırladık. İşte milyonların merak ettiği o test
9 SANİYENİZ VAR!
En başta belirtmemiz gerekiyor ki, buna benzer görsel testleri çözmek için hızlı olmanız gerekiyor.