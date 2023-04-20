Domates, patates, vanilya, patlıcan... Osmanlı topraklarına ilk geliş tarihlerini duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer milyonlarca insan 17. yüzyıla kadar...

Domates, patates, vanilya, patlıcan... Osmanlı'ya ilk geliş tarihlerini duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer milyonlarca insan 17. yüzyıla kadar bu meyve ve sebzeleri tadamamış. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerine tat olan sebzelerin ülke topraklarına geliş tarihini biliyor musunuz? Bu yüzden tarih boyunca ülkemizdeki mutfak kültürüne yön veren, damak tadımızı değiştiren bu yiyecekler hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.