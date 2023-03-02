Dolunay, Yeniay'dan kimler etkilenecek? Para, bereket, şans, zenginlik hangi burçta olacak? 2023 Mart ayında burçları neler bekliyor? Yay, Koç, Kova, Başak, İkizler...
Astrolojinin gündeminde olan ve yakından takip edilen 7 Mart Dolunay amacıyla geri sayım başladı. Yay, Terazi, Aslan, Oğlak, Akrep, Balık, İkizler, Kova, Koç, Başak burçlarına etkileri ne olacak merak ediliyor. Haberimizde Mart ayında tüm burçları neler beklediğine dair bilgilere yer verdik. İşte detaylar.
Mart ayının gelmesiyle burçları neler beklediği merak edilip araştırılıyor. 7 Mart'ta meydana gelecek dolunay merakla bekleniyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının 2023 Mart ayında aile, aşk, iş ve günlük hayatlarında neler yaşayacağı merak ediliyor. İşte Mart 2023 burç yorumu haberimizde...
Mart 2023 Aylık Burç Yorumları Neler Söylüyor?
Mart ayı burç yorumlarında ilişki, sağlık, aşk, para, iş ve eğitim durumunuzda neler görünüyor? Koç burcu, boğa burcu, ikizler burcu, yengeç burcu, aslan burcu, başak burcu, terazi burcu, akrep burcu, yay burcu, oğlak burcu, kova burcu ve balık burcu için 2023 Mart Ayı Burç yorumları...
Koç Burcu - Mart 2023 Aylık Burç Yorumları
Mart ayı içinde parasal konularda yaptığınız planlarınızda sezgilerinize de kulak verin. Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar karşınıza çıkarken, karar verme konusunda tereddütler yaşamanıza neden olacak.
Mart ortalarında kilitlenmiş birçok projeniz harekete geçmiş durumda. Israrcı ve yoğun istekleriniz sayesinde başarıyı elde ediyorsunuz. Neptün, bilinçaltı evinizde ilerliyor. Geçmişi özlemek güzeldir. Hele eski bir aşk karşınıza çıktığı zaman kalbinizin kıpır kıpır olması olağandır. Bazen de tersi olan bir durum söz konusudur.
Yıllardır aşık olduğunuz kişiye duygularınızı anlatamamış, içinizde saklamış olabilirsiniz. İşte tam sırası. Dökün duygularınızı ve rahatlayın. Mart ayında Satürn ve Neptün aklınızı karıştırıyor. Duygularınızda geçmişten kaynaklanan bir karmaşa yaşayabilirsiniz. Geçici olan o günkü gerilimli halinizi fazla önemsemeyin.