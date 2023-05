Dolar için ortaya atılan 32 yıllık kehanetin gizemi çözüldü! Yıllar önceden bugünü bilmişler! Simpson 2024 kehanetleri!

The Simpsons dizisi, kehanetleriyle ünlenmiştir. Bu kehanetler arasında birçok gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenen kehanetler bulunmaktadır. The Simpsons dizisi 2024 kehanetleri arasında, doların tamamen değersizleşeceği ve onun yerine sanal para kullanılacağı yönünde bir kehanet yer almaktadır. Bu yazıda, 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen The Simpsons kehanetlerine ve doların değer kaybına dair detaylara yer verilecektir.