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Doktorlar yaşamazsın demişti! 200 kilo birden verdi! İnat etti! Öyle güzel bir genç kız oldu ki...

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Amber Rachdi, 292 kiloya ulaşarak, obezite sınırının bile üstüne çıkmıştı.

takvim.com.tr
28.01.2023 11:17 - Son Güncelleme: 28.01.2023 11:17
Doktorlar yaşamazsın demişti! 200 kilo birden verdi! İnat etti! Öyle güzel bir genç kız oldu ki...

Aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen Amber Rachdi, çabalarının sonucunda 200 kilo verdi. Doktorlar kendisine öleceğini söylerken o inat etti ve zayıfladı! Kendisinin son halini görenler ise tanıyamadı! İşte Amber Rachdi'nin inanılmaz değişimi...

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Doktorlar yaşamazsın demişti! 200 kilo birden verdi! İnat etti! Öyle güzel bir genç kız oldu ki...

Aşırı kiloları yüzünden hayatı adeta kabusa dönen Rachdi, kilolarından kurtulmaya karar verdi ve bıçak altına yattı.

Doktorlar yaşamazsın demişti! 200 kilo birden verdi! İnat etti! Öyle güzel bir genç kız oldu ki...

Sağlıksız beslenme ve abur cubur yeme alışkanlığı nedeniyle aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen genç kız, okulunu ve işini bırakmak zorunda kaldı.

Doktorlar yaşamazsın demişti! 200 kilo birden verdi! İnat etti! Öyle güzel bir genç kız oldu ki...

Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince genç kız ameliyatın kaçınılmaz olduğunu anladı.

Doktorlar yaşamazsın demişti! 200 kilo birden verdi! İnat etti! Öyle güzel bir genç kız oldu ki...

Ameliyat ve kilo vermek için sarfettiği çabaların ardından Amber Rachdi yaklaşık 200 kilo verdi.

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