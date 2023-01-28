Doktorlar yaşamazsın demişti! 200 kilo birden verdi! İnat etti! Öyle güzel bir genç kız oldu ki...

Aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen Amber Rachdi, çabalarının sonucunda 200 kilo verdi. Doktorlar kendisine öleceğini söylerken o inat etti ve zayıfladı! Kendisinin son halini görenler ise tanıyamadı! İşte Amber Rachdi'nin inanılmaz değişimi...