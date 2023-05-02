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Doğuştan kem gözlü 5 burç! Maşallah dedikleri 3 gün yaşamıyor! Nazarları hemen değiyor!

Bazen hayatımızdaki bazı insanlar bize yarar sağlamaktan çok zarar getirebiliyor. Bunun nedeni de her insanın farklı kişilik özellikleri, beklentileri ve hedefleri olmasından kaynaklanıyor. Bu kapsamda bazı insanlarla uyumlu olurken bazılarıyla uyumsuz olabiliriz. Ancak bazı insanlar kötü niyetli bakışlarıyla kem gözlü olarak tanımlanıyor. Sizlere bugün doğuştan kem gözlü 5 burcu anlatacağız.

02.05.2023 15:53 - Son Güncelleme: 02.05.2023 15:53
Doğuştan kem gözlü 5 burç! Maşallah dedikleri 3 gün yaşamıyor! Nazarları hemen değiyor!

Doğuştan kem gözlü 5 burç! Maşallah dedikleri 3 gün yaşamıyor! Nazarları hemen değiyor! Uzman astrologlar, bazı burçların nazarının hemen değdiğine işaret ediyor. Astroloji, gökyüzünde bulunan gezegenlerin ve yıldızların insan hayatını etkilediğine inanarak, bu etkileri yorumlamayı amaçlıyor.

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Doğuştan kem gözlü 5 burç! Maşallah dedikleri 3 gün yaşamıyor! Nazarları hemen değiyor!

Koç: Ateşli, kararlı ve liderlik özellikleri olan bir burç.

Doğuştan kem gözlü 5 burç! Maşallah dedikleri 3 gün yaşamıyor! Nazarları hemen değiyor!

Ancak bu özelliklerinin aşırıya kaçması sonucu hırçın ve saldırgan olabilirler.

Doğuştan kem gözlü 5 burç! Maşallah dedikleri 3 gün yaşamıyor! Nazarları hemen değiyor!

Yengeç: Hassas ve duygusal bir burç

Doğuştan kem gözlü 5 burç! Maşallah dedikleri 3 gün yaşamıyor! Nazarları hemen değiyor!

Aşırı duygusal olmaları ve duygularının kontrolünü kaybetmeleri nedeniyle çabuk kırılabilirler.

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