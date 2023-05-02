Doğuştan kem gözlü 5 burç! Maşallah dedikleri 3 gün yaşamıyor! Nazarları hemen değiyor!
Bazen hayatımızdaki bazı insanlar bize yarar sağlamaktan çok zarar getirebiliyor. Bunun nedeni de her insanın farklı kişilik özellikleri, beklentileri ve hedefleri olmasından kaynaklanıyor. Bu kapsamda bazı insanlarla uyumlu olurken bazılarıyla uyumsuz olabiliriz. Ancak bazı insanlar kötü niyetli bakışlarıyla kem gözlü olarak tanımlanıyor. Sizlere bugün doğuştan kem gözlü 5 burcu anlatacağız.
02.05.2023 15:53 - Son Güncelleme: 02.05.2023 15:53