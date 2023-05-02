Doğuştan kem gözlü 5 burç! Maşallah dedikleri 3 gün yaşamıyor! Nazarları hemen değiyor! Uzman astrologlar, bazı burçların nazarının hemen değdiğine işaret ediyor. Astroloji, gökyüzünde bulunan gezegenlerin ve yıldızların insan hayatını etkilediğine inanarak, bu etkileri yorumlamayı amaçlıyor.