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Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek! Kombiyi yakmadan ısının! Bu yöntemle kışı fark etmeyeceksiniz bile...

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler açılmaya başladı. Yüksek fatura ile karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, doğal gaz faturasını düşürebilecek yöntemleri araştırmaya başladı. Öncelikle uzmanlar kombi bakımının ve doğal gaz faturasını düşürmek için yapılacak birkaç yöntemin doğal gaz faturalarınızı düşüreceğinizi belirtiyor. İşte doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek o yöntem.

takvim.com.tr
01.02.2023 11:40 - Son Güncelleme: 01.02.2023 11:40
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek! Kombiyi yakmadan ısının! Bu yöntemle kışı fark etmeyeceksiniz bile...

Ay sonu yüksek fatura sürpriziyle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, doğal gaz faturasından tasarruf etme yöntemlerini aramaya başladı.

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Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek! Kombiyi yakmadan ısının! Bu yöntemle kışı fark etmeyeceksiniz bile...

GECELERİ DÜŞÜK AYARI TERCİH EDİN

Geceleri kombinin kalorifer su sıcaklığını düşük ayarda kullanmanız tavsiye edilir. Cihazı tamamen kapatmak, daha sonrasında kaloriferleri yaktığınızda sistemi ve evinizi ısıtmak için daha çok enerji harcamak zorunda kalırsınız.

Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek! Kombiyi yakmadan ısının! Bu yöntemle kışı fark etmeyeceksiniz bile...

MOBİLYALARI RADYATÖRLERDEN UZAKLAŞTIRIN

Bu çok basit gibi görünse de çoğu zaman kanepe, sandalye veya yatak kışın odaya ısı akışını engeller.

Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek! Kombiyi yakmadan ısının! Bu yöntemle kışı fark etmeyeceksiniz bile...

PERDELERİ SAAT 3'E KADAR AÇIK TUTUN

Perdelerinizi kapalı tutmak geceleri ısıyı içeride tutarken, gündüzleri de dışardan ısı akışını sağlar.

Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek! Kombiyi yakmadan ısının! Bu yöntemle kışı fark etmeyeceksiniz bile...

MUM EKLEYİN

Mumlar anında bir odayı daha sıcak hissettirir ve tek başına bir odayı ısıtmak için yeterince güçlü olmasalar da, çevrelerini kesinlikle biraz daha sıcak hale getirebilirler.

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