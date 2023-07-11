Diyet listelerinizi çöpe atın! 10,15,20 kilo verme sırrı ortaya çıktı! Uzman isim diyetsiz cayır cayır yağ yakmanın formülünü açıkladı
Uzmanlar, sıkı bir diyet yerine beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin vücut sağlığı için daha önemli olduğunu vurguluyor. Epidemiyolog Dr. Tim Spector diyetsiz kilo vermenin formülünü açıkladı. İşte detaylar...
11.07.2023 10:14 - Son Güncelleme: 11.07.2023 10:14
King's College London'da bir doktor ve genetik epidemiyoloji profesörü olan Tim Spector, sağlıklı beslenme kurallarını açıklamalarıyla yok ediyor. Uzman isim diyet listesi olmadan onlarca kilo vermenin formülünü açıkladı. İşte diyetsiz kilo vermek için yapmanız gerekenler!
"ZAMAN KISITLAMASI EN İYİ YÖNTEM"
Epidemiyolog Dr. Tim Spector yapılması gereken ilk adımın "zaman kısıtlaması" olduğunu belirtiyor.