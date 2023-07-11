Diyet listelerinizi çöpe atın! 10,15,20 kilo verme sırrı ortaya çıktı! Uzman isim diyetsiz cayır cayır yağ yakmanın formülünü açıkladı

King's College London'da bir doktor ve genetik epidemiyoloji profesörü olan Tim Spector, sağlıklı beslenme kurallarını açıklamalarıyla yok ediyor. Uzman isim diyet listesi olmadan onlarca kilo vermenin formülünü açıkladı. İşte diyetsiz kilo vermek için yapmanız gerekenler!