Diyanet CUMA HUTBESİ PDF İNDİR! 14 Nisan 2023 CUMA HUTBESİ KONUSU | En güzel, anlamlı, kısa, resimli, yeni HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri...

Ramazanı on bir ayın sultanı, Kadir gecesini bir ömre bedel kılan, Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an ki; Rabbimizin kullarına en büyük nimeti ve rahmetidir. Sözlerin en doğrusu ve en güzelidir. Müminlere şifadır, hakkın ve hakikatin kaynağıdır. O Kur'an ki; ilim ve irfanı, edep ve hayâyı, helal ve haramı, adalet ve merhameti öğreten bir hidayet rehberidir. Ruhlara huzur veren, yeryüzünü yaşanılır kılan Rabbânî bir nurdur. İnsana, kendini, Rabbini, kâinatı ve varoluşun gayesini hatırlatan son ilahi mesajdır.