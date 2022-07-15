Dipte köşede 40-50 bini olanlar yaşadı! 24 il ve İstanbul Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'nda ucuza konut! TOKİ'den dev ilan: 2+1 ile 3+1 daireler ayda 1.500 TL'ye...

TOKİ tarafından Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba tarihinde saat 10.30'da açık artırma yapılacak. Ayrıca 24 ildeki kuralı satışlara başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başlayacak. Ucuza konut almak isteyen yüzbinlerce kişi başvurular hakkında detayları araştırmaya başladı. Özellikle de ödeme planı çokça merak ediliyor. Bu noktada TOKİ'nin konut satışlarında yüzde 10, 20, 30, 40, 50 peşinatla 120 ay vade imkanı dikkat çekiyor. İşte detaylar...