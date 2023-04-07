Dikkat mora dönüşebilirsiniz! Bu hatayı sakın yapmayın! Hastalığın asıl sebebi buymuş
Bir rahatsızlık sebebiyle mor renge dönüşen bu adamın gerçek olduğuna kimse inanmıyor. Fakat gördükleriniz photoshhop değil. Siz de mor renge dönüşmek istemiyorsanız bunu sakın yapmayın...
07.04.2023 08:33 - Son Güncelleme: 07.04.2023 08:33
Dünyanın en nadir görülen hastalıklarından biri olan Arjiri hastalığı insanların mora dönüşmesine neden oluyor. Siz de bu hatayı yaparsanız mora dönüşebilirsiniz. İşte o rahatsızlık...
Arjiri, nadir görülen bir hastalıktır ve ölümcül ya da tehlike arz eden bir rahatsızlık türü değildir.