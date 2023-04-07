RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Dikkat mora dönüşebilirsiniz! Bu hatayı sakın yapmayın! Hastalığın asıl sebebi buymuş

Dikkat mora dönüşebilirsiniz! Bu hatayı sakın yapmayın! Hastalığın asıl sebebi buymuş

Bir rahatsızlık sebebiyle mor renge dönüşen bu adamın gerçek olduğuna kimse inanmıyor. Fakat gördükleriniz photoshhop değil. Siz de mor renge dönüşmek istemiyorsanız bunu sakın yapmayın...

takvim.com.tr
07.04.2023 08:33 - Son Güncelleme: 07.04.2023 08:33
Dikkat mora dönüşebilirsiniz! Bu hatayı sakın yapmayın! Hastalığın asıl sebebi buymuş

Dünyanın en nadir görülen hastalıklarından biri olan Arjiri hastalığı insanların mora dönüşmesine neden oluyor. Siz de bu hatayı yaparsanız mora dönüşebilirsiniz. İşte o rahatsızlık...

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Dikkat mora dönüşebilirsiniz! Bu hatayı sakın yapmayın! Hastalığın asıl sebebi buymuş

Arjiri, nadir görülen bir hastalıktır ve ölümcül ya da tehlike arz eden bir rahatsızlık türü değildir.

Dikkat mora dönüşebilirsiniz! Bu hatayı sakın yapmayın! Hastalığın asıl sebebi buymuş

Arjiri hastalığına, ne yazık ki günümüzde yakalanmak daha kolay hale geldi.

Dikkat mora dönüşebilirsiniz! Bu hatayı sakın yapmayın! Hastalığın asıl sebebi buymuş

Dekorasyon ve takı meraklıları, bu riski taşıyanların başında yer alıyor.

Dikkat mora dönüşebilirsiniz! Bu hatayı sakın yapmayın! Hastalığın asıl sebebi buymuş

GÜMÜŞ YÜZÜNDEN OLUYOR!

Gümüş olan aksesuarların neden olduğu bu ten rengi bozukluğu, organlara herhangi bir zararı yoktur.

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