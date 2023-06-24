Vav TV İzle
Haberler Trend Devlet yarı fiyatına satıyor! Volkswagen GOLF 225.000 TL, Citroën C4 Picasso 165.000 TL!

Devlet yarı fiyatına satıyor! Volkswagen GOLF 225.000 TL, Citroën C4 Picasso 165.000 TL!

Türkiye'de otomobil sahibi olmanın gerektirdiği bütçeler her geçen gün yükseliyor. Artık orta seviye sıfır araçlar 1 milyon TL sınırını aşmaya başladı. Bu durum ikinci el piyasasına da yansıyor. Meydana gelen fiyat artışı, araç ihtiyacı olanların bu ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor ve ertelemelerine sebep oluyor. Bu piyasa ortamında Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satış ilanları ile adeta araba satın almayı düşünen vatandaşların imdadına yetişiyor.

takvim.com.tr
24.06.2023 17:42 - Son Güncelleme: 24.06.2023 17:42
Devlet yarı fiyatına satıyor! Volkswagen GOLF 225.000 TL, Citroën C4 Picasso 165.000 TL!

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ikinci el otomobil satış ilanları, araçları biraz daha uygun fiyatlarla piyasaya sunuyor. Bu ilanlar kapsamında satışa çıkarılan ikinci el araçlara teklif vermek isteyenler, belirlenen fiyatın yüzde 10'u kadar olan geçici teminat bedelini ödeyerek internet üzerinden teklif yapabiliyorlar. İlan bir süre yayında kalıyor ve sonunda en yüksek fiyatı veren kişi, otomobili satın alma hakkını elde ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Devlet yarı fiyatına satıyor! Volkswagen GOLF 225.000 TL, Citroën C4 Picasso 165.000 TL!

Yayınlanan ilanlardaki fiyatlar otomobillerin satış fiyatı olmayıp ihale başlangıç fiyatıdır. Bu nedenle, bir araca ne kadar teklif geldiği büyük önem taşımaktadır. Eğer araç için az sayıda teklif gelirse fiyat da fazla yükselmemektedir. Ancak teklif sayısı artarsa, fiyatlar piyasa fiyatlarının dahi üzerine çıkabilmektedir.

Devlet yarı fiyatına satıyor! Volkswagen GOLF 225.000 TL, Citroën C4 Picasso 165.000 TL!

İkinci el otomobil satın alırken en büyük endişe, araçların ne durumda olduğunun bilinememesidir. Ticaret Bakanlığı, bu konuda tamamen şeffaf bir süreç yürütmektedir. Araçlar için hazırlanan ekspertiz raporu incelendikten sonra teklif verilmektedir. Bu yöntem sayesinde araçları satın alanlar, kötü bir sürprizle karşılaşmamaktadır.

Devlet yarı fiyatına satıyor! Volkswagen GOLF 225.000 TL, Citroën C4 Picasso 165.000 TL!

Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan ikinci el otomobil satış ilanları, araç almak isteyen vatandaşlar için bir fırsat sunmaktadır. Hem uygun fiyatlarla araç sahibi olma imkanı sağlaması hem de şeffaf bir süreç yürütmesi, vatandaşların güvenle araç almasına yardımcı olmaktadır.

Devlet yarı fiyatına satıyor! Volkswagen GOLF 225.000 TL, Citroën C4 Picasso 165.000 TL!

İHALE BİLGİLERİ

İhale Numarası:

2341KOC2023T132A560

İşletme Müdürlüğü:
KOCAELİ T.İ.M.

Ana Kategori:
Araç

Alt Kategori:
Otomobil

Marka:
Citroën

Model:
C4 Picasso

Tasfiye Nedeni:
4458 Sayılı Kanun

Yıl:
2011

Km:
212.289

Vites:
Otomatik

Motor Hacmi:
1560

Yakıt:
Dizel

Bulunduğu Yer:
KOCAELİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Satışa Esas Bedel:
360.000 ₺

Teminat Bedeli:
36.000 ₺

Başlangıç Bedeli:
270.000 ₺

Görüş Başlangıç Tarihi:
21 Haziran 2023

Teklif Başlangıç Tarihi:
3 Temmuz 2023

İhale Bitiş Tarihi:
6 Temmuz 2023 15:05

SON DAKİKA