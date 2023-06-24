Devlet yarı fiyatına satıyor! Volkswagen GOLF 225.000 TL, Citroën C4 Picasso 165.000 TL!
Türkiye'de otomobil sahibi olmanın gerektirdiği bütçeler her geçen gün yükseliyor. Artık orta seviye sıfır araçlar 1 milyon TL sınırını aşmaya başladı. Bu durum ikinci el piyasasına da yansıyor. Meydana gelen fiyat artışı, araç ihtiyacı olanların bu ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor ve ertelemelerine sebep oluyor. Bu piyasa ortamında Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satış ilanları ile adeta araba satın almayı düşünen vatandaşların imdadına yetişiyor.
Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ikinci el otomobil satış ilanları, araçları biraz daha uygun fiyatlarla piyasaya sunuyor. Bu ilanlar kapsamında satışa çıkarılan ikinci el araçlara teklif vermek isteyenler, belirlenen fiyatın yüzde 10'u kadar olan geçici teminat bedelini ödeyerek internet üzerinden teklif yapabiliyorlar. İlan bir süre yayında kalıyor ve sonunda en yüksek fiyatı veren kişi, otomobili satın alma hakkını elde ediyor.
Yayınlanan ilanlardaki fiyatlar otomobillerin satış fiyatı olmayıp ihale başlangıç fiyatıdır. Bu nedenle, bir araca ne kadar teklif geldiği büyük önem taşımaktadır. Eğer araç için az sayıda teklif gelirse fiyat da fazla yükselmemektedir. Ancak teklif sayısı artarsa, fiyatlar piyasa fiyatlarının dahi üzerine çıkabilmektedir.
İkinci el otomobil satın alırken en büyük endişe, araçların ne durumda olduğunun bilinememesidir. Ticaret Bakanlığı, bu konuda tamamen şeffaf bir süreç yürütmektedir. Araçlar için hazırlanan ekspertiz raporu incelendikten sonra teklif verilmektedir. Bu yöntem sayesinde araçları satın alanlar, kötü bir sürprizle karşılaşmamaktadır.
Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan ikinci el otomobil satış ilanları, araç almak isteyen vatandaşlar için bir fırsat sunmaktadır. Hem uygun fiyatlarla araç sahibi olma imkanı sağlaması hem de şeffaf bir süreç yürütmesi, vatandaşların güvenle araç almasına yardımcı olmaktadır.
İHALE BİLGİLERİ
İhale Numarası:
2341KOC2023T132A560
İşletme Müdürlüğü:
KOCAELİ T.İ.M.
Ana Kategori:
Araç
Alt Kategori:
Otomobil
Marka:
Citroën
Model:
C4 Picasso
Tasfiye Nedeni:
4458 Sayılı Kanun
Yıl:
2011
Km:
212.289
Vites:
Otomatik
Motor Hacmi:
1560
Yakıt:
Dizel
Bulunduğu Yer:
KOCAELİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Satışa Esas Bedel:
360.000 ₺
Teminat Bedeli:
36.000 ₺
Başlangıç Bedeli:
270.000 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:
21 Haziran 2023
Teklif Başlangıç Tarihi:
3 Temmuz 2023
İhale Bitiş Tarihi:
6 Temmuz 2023 15:05