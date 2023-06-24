Devlet yarı fiyatına satıyor! Volkswagen GOLF 225.000 TL, Citroën C4 Picasso 165.000 TL!

Yayınlanan ilanlardaki fiyatlar otomobillerin satış fiyatı olmayıp ihale başlangıç fiyatıdır. Bu nedenle, bir araca ne kadar teklif geldiği büyük önem taşımaktadır. Eğer araç için az sayıda teklif gelirse fiyat da fazla yükselmemektedir. Ancak teklif sayısı artarsa, fiyatlar piyasa fiyatlarının dahi üzerine çıkabilmektedir.