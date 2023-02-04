Devlet 2 kez 5.104 TL ödüyor! Başarı Teşvik Programı belli oldu, işte LİSTESİ! Öğrencilere karne hediyesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
Başarı Teşvik Programı hakkında tüm detaylar belli oldu, ödeme miktarı ve başvuru şartları liste halinde yayımlandı. Başarı Teşvik Programı almak isteyen öğrencilere müjde! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite tümünü kapsıyor. Tam 9 başlıkta öğrencilere ödemeler yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan her bir öğrenci başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki Başarı Teşvik Programı nasıl alınır? Devlet 5.104 TL ödeme yapacak mı, kimlere, ne zaman? İşte tüm merak edilenler.
Milyonlarca öğrenci son günlerde Başarı Teşvik Programı hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimi haftalarda Başarı Teşvik Programı müjdesini duyurmuştu. Programın tüm detayları da liste halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bakan Yanık, sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 sefa başarı desteği verileceğini açıkladı. Peki Başarı Teşvik Programı nedir? Başarı Teşvik Programı başvuru şartları neler? Teşvik ödemesi ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.
''Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."