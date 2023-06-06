Dev yılanın midesinden çıkanlar görenleri şoke etti! Öğle yemeği için yanlış tercih yapınca kendisi de öldü!
Güney Afrika'da gerçekleşen olayda, bir grup gezgin tarafından ölü halde bulunan yılan, içerisinde barındırdığı sıradışı bir canlıyla herkesi şaşırttı. İlk bakışta zehirli olduğunu düşünen gözlemciler, meraklarını gidermek amacıyla yılanın karnına dikkatlice baktılar ve karşılarına çıkan manzara karşısında hayretler içinde kaldılar!
06.06.2023 15:00 - Son Güncelleme: 06.06.2023 15:00
Yılan, av olarak yanlış bir seçim yapmış ve sonu hazin olmuştu. Dev yılanın içi açıldığında ortaya çıkan canlı, görenleri hayrete düşürdü. İçinden çıkan şey, oldukça gelişmiş bir yaban kirpisinin kendisiydi. Kirpi, yılanın midesindeki dikenlerini saçmasıyla birlikte dev yılan ölü olarak bulundu. İçinden çıkan devasa kirpi de son anlarını avcısını öldürerek geçirmişti.