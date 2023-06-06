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Dev yılanın midesinden çıkanlar görenleri şoke etti! Öğle yemeği için yanlış tercih yapınca kendisi de öldü!

Güney Afrika'da gerçekleşen olayda, bir grup gezgin tarafından ölü halde bulunan yılan, içerisinde barındırdığı sıradışı bir canlıyla herkesi şaşırttı. İlk bakışta zehirli olduğunu düşünen gözlemciler, meraklarını gidermek amacıyla yılanın karnına dikkatlice baktılar ve karşılarına çıkan manzara karşısında hayretler içinde kaldılar!

takvim.com.tr
06.06.2023 15:00 - Son Güncelleme: 06.06.2023 15:00
Dev yılanın midesinden çıkanlar görenleri şoke etti! Öğle yemeği için yanlış tercih yapınca kendisi de öldü!

Ölü halde bulunan yılanın karnında devasa bir şişlik vardı. Bu durum, görenler arasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, geçmişte benzer bir olayda yılanın içinden kendi boyutunda bir yılanın çıktığı biliniyordu. Ancak bu kez durum çok farklıydı.

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Dev yılanın midesinden çıkanlar görenleri şoke etti! Öğle yemeği için yanlış tercih yapınca kendisi de öldü!

Yılan, av olarak yanlış bir seçim yapmış ve sonu hazin olmuştu. Dev yılanın içi açıldığında ortaya çıkan canlı, görenleri hayrete düşürdü. İçinden çıkan şey, oldukça gelişmiş bir yaban kirpisinin kendisiydi. Kirpi, yılanın midesindeki dikenlerini saçmasıyla birlikte dev yılan ölü olarak bulundu. İçinden çıkan devasa kirpi de son anlarını avcısını öldürerek geçirmişti.

Dev yılanın midesinden çıkanlar görenleri şoke etti! Öğle yemeği için yanlış tercih yapınca kendisi de öldü!

Bu olaya ilk tanıklık edenler kadar tüm insanlar da büyük bir şaşkınlık içinde kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve videolar, hızla yayılarak büyük ilgi gördü. Yılanın aniden ortaya çıkması, etraftaki herkesin dikkatini çekti. Peki, yılanın içerisinden ne çıktı? İşte tüm detaylar!

Dev yılanın midesinden çıkanlar görenleri şoke etti! Öğle yemeği için yanlış tercih yapınca kendisi de öldü!

Yılanın İçinden Ne Çıktı?

Bu olayın sosyal medyada paylaşım rekorları kırmasının sebebi, yılanın yemek için yanlış bir av seçmesiydi. Ölü halde bulunan devasa yılanın içinden yetişkin bir kirpi çıktı.

Dev yılanın midesinden çıkanlar görenleri şoke etti! Öğle yemeği için yanlış tercih yapınca kendisi de öldü!

Kirpi, avcısının midesine girdiğinde dikenlerini saçarak avını öldürdü. Yılanın ölü halde bulunması, görenleri büyük bir hayrete düşürdü. Benzer durumlarla sık sık karşılaşılmadığından dolayı, insanlar bu olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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