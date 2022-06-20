Detaylar verildi! 18 yaşından büyük, 80 yaşından küçük olan herkese 10 bin, 20 bin ve 30 bin TL yatıyor
Devlet tarafından hizmete sunulan sosyal yardım modellerinden biri olan engelliği yardımı ödemelerinden faydalanan vatandaşlara, kamu bankaları tarafından müjdeli haber verildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, geçim derdinden olan engelli vatandaşlara, engelli aylıkları karşılığında kredi hizmeti sunacaklarını açıkladı. İşte kamu bankalarının engelli aylığı alan vatandaşlar için geliştirmiş oldukları kredi kampanyalarına ilişkin ayrıntılar
20.06.2022 09:22 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dezavantajlı olarak değerlendirilen kategoriler altında yer alan ülke vatandaşları için birçok sosyal yardım modeli geliştirmiştir. Geliştirilen yardım modellerinden biri de engelli vatandaşları kapsamaktadır. Belirli bir oranın üzerinde engel durumu olan ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan her vatandaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete açılan engelli aylığından yararlanabilmektedir.
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları kredi kampanyaları aracılığı ile engelli ihtiyaç sahiplerine nakit hizmeti sunacaklarını açıkladılar.