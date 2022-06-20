Detaylar verildi! 18 yaşından büyük, 80 yaşından küçük olan herkese 10 bin, 20 bin ve 30 bin TL yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dezavantajlı olarak değerlendirilen kategoriler altında yer alan ülke vatandaşları için birçok sosyal yardım modeli geliştirmiştir. Geliştirilen yardım modellerinden biri de engelli vatandaşları kapsamaktadır. Belirli bir oranın üzerinde engel durumu olan ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan her vatandaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete açılan engelli aylığından yararlanabilmektedir.