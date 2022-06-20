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Haberler Trend Detaylar verildi! 18 yaşından büyük, 80 yaşından küçük olan herkese 10 bin, 20 bin ve 30 bin TL yatıyor

Detaylar verildi! 18 yaşından büyük, 80 yaşından küçük olan herkese 10 bin, 20 bin ve 30 bin TL yatıyor

Devlet tarafından hizmete sunulan sosyal yardım modellerinden biri olan engelliği yardımı ödemelerinden faydalanan vatandaşlara, kamu bankaları tarafından müjdeli haber verildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, geçim derdinden olan engelli vatandaşlara, engelli aylıkları karşılığında kredi hizmeti sunacaklarını açıkladı. İşte kamu bankalarının engelli aylığı alan vatandaşlar için geliştirmiş oldukları kredi kampanyalarına ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
20.06.2022 09:22 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:22
Detaylar verildi! 18 yaşından büyük, 80 yaşından küçük olan herkese 10 bin, 20 bin ve 30 bin TL yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dezavantajlı olarak değerlendirilen kategoriler altında yer alan ülke vatandaşları için birçok sosyal yardım modeli geliştirmiştir. Geliştirilen yardım modellerinden biri de engelli vatandaşları kapsamaktadır. Belirli bir oranın üzerinde engel durumu olan ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan her vatandaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete açılan engelli aylığından yararlanabilmektedir.

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Detaylar verildi! 18 yaşından büyük, 80 yaşından küçük olan herkese 10 bin, 20 bin ve 30 bin TL yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan engelli aylığı ödemelerinden yararlanan ancak giderek pahalılaşan hayat şartları karşısında geçim derdi devam eden engelli vatandaşlara, yine kamu kurumlarından sevindiren haber geldi.

Detaylar verildi! 18 yaşından büyük, 80 yaşından küçük olan herkese 10 bin, 20 bin ve 30 bin TL yatıyor

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları kredi kampanyaları aracılığı ile engelli ihtiyaç sahiplerine nakit hizmeti sunacaklarını açıkladılar.

Detaylar verildi! 18 yaşından büyük, 80 yaşından küçük olan herkese 10 bin, 20 bin ve 30 bin TL yatıyor

Kamu Bankalarından Engelli Vatandaşlara Dev Hizmet!

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri ve diğer faktörler, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan tüm başlıkları ve hizmet ürünlerini direkt olarak etkiledi.

Detaylar verildi! 18 yaşından büyük, 80 yaşından küçük olan herkese 10 bin, 20 bin ve 30 bin TL yatıyor

Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların bütçelerini sıfırlayan bu olumsuzluklar, günden güne büyüyen bir geçim derdinin ortaya çıkmasına sebep oldu.

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