Devletten 15 bin TL para desteği! Depremzede nakit yardım kimlere verilecek? DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Ödeme tarihi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Devletten 15 bin TL para desteği! 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken depremzedelere ivedilikle para yardımı yapılacağı açıklandı. Peki Depremzede nakit yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı nasıl verilecek? Deprem yardımı kimlere verilecek? Ödeme tarihi belli oldu mu? İşte kira, taşınma yardımı hakkında detaylar....
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Adıyaman'da değerlendirmelerde bulundu. Bir yıl içerisinde yıkılan binaları yeniden inşa edeceklerini belirten Başkan Erdoğan, çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlar için kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacaklarını açıkladı. Açıklamanın ardından bir çok soru gündeme geldi. Peki Depremzede 15 bin TL para yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Depremzede nakit yardım kimlere verilecek? Depremzede yardım başvurusu nasıl yapılır?
DEPREMZEDELERE 15 BİN TL PARA YARDIMI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından taşınma yardımı ile ilgili yapılan açıklamada, " Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.
TAŞINMA YARDIMINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 10 ilde ciddi hasarlar yaşandı. Deprem taşınma desteğinden afet bölgesi ilan edilen illerdeki vatandaşların yararlanması bekleniyor.
r.