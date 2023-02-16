Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Evi hasarlı olana 5 destek: Kredi, kira, harç, KDV...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden 10 il etkilendi. 85 milyon kişi deprem bölgesine seferber olurken, bir yandan da oturduğu evin yapısının ne durumda olduğunu araştırıyor. Uzmanlar başta İstanbul olmak üzere birçok il için uyarılar yapmaya devam ediyor. Deprem senaryoları konuşuldukça vatandaşlar, "Benim binam ayakta kalır mı, sağlam mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Evimin zemini sağlam mı, FAY hattı geçiyor mu? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? İşte merak edilenler...