Deprem beklenen riskli iller: DEPREM RİSKİ SORGULAMA! Yakında deprem olur mu? İstanbul’da deprem bekleniyor mu? tdth.afad.gov.tr adresinde

"FARKLI BİR FAY PARÇACIĞINDA MEYDANA GELDİ"



Özener, "Sabaha karşı 04.17'de olan bir deprem vardı 7.7 büyüklüğünde. 13.24'te de Kahramanmaraş Ekinözü'nde 7.6 büyüklüğünde bir depremle daha karşılaştık. Bu deprem sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem. Farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremin 198 tane artçısı vardı. Sürekli artıyor bu sayı. Diğer depremin de yaklaşık 21 adet artçısı bulunmakta. Bunlardan biri 6.0 büyüklüğünde, 2 tanesi 5.8 büyüklüğünde. Bu artçılar devam ediyor" dedi.