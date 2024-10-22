Denizi yok ama Maldivler’le yarışıyor: Tarihi dokusu ve kaplıcaları ile turistlerin yeni gözdesi!

Sivas, Anadolu'nun kalbinde yer alan tarihî İpek Yolu güzergâhlarının kesişim noktası olarak zengin bir geçmişe sahip. Bu kadim şehir yalnızca tarihi mirasıyla değil aynı zamanda doğal güzellikleri ve şifalı kaplıcalarıyla da dikkat çekiyor. Bu şehirde hem geçmişin izlerini sürebilir hem de doğanın tadını çıkarabilirsiniz! Peki denizi olmamasına rağmen doğal güzellikleriyle adeta Maldivler'le yarışan bu şehirde nereler gezilmeli? İşte merak edilen detaylar...

DİVRİĞİ ULU CAMİİ UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu cami, Selçuklu dönemi mimarisinin en güzel örneklerinden biri kabul ediliyor. Taş işçiliğiyle dikkat çeken yapı her bir motifteki asimetri ile "Divriği mucizesi" olarak anılmaktadır. Ziyaretçiler bu yapının mimarisi ve iç detaylarıyla adeta büyüleniyor.