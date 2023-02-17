Deneyenlerin yüzde 90'ı başarısız... 15 saniye süreniz başladı! Resimdeki gülü bulanların IQ'su en az 122 çıkıyor!

Optik illüzyonlar özellikle son aylarda internet sitelerinde sıkça yer alır oldu. Bu tarz illüzyonlar beyni aldatan ve algıya meydan okuyan görüntülerdir. Burada sizinle paylaşılan görselde salyangozların içerisinde saklanmış bir gül bulunuyor. Bu gülü belirtilen 15 saniyelik süre içerisinde bulan kişilerin IQ'sunun 122 olduğu iddia ediliyor. Hazır olanlar hemen resimdeki gülü aramaya başlayabilir.