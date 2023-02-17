Deneyenlerin yüzde 90'ı başarısız... 15 saniye süreniz başladı! Resimdeki gülü bulanların IQ'su en az 122 çıkıyor!
Size 15 saniye süre... Deneyenlerin yüzde 90'ı başarısız oldu. Resimdeki gülü bulanların IQ'su 122 çıkıyor. Optik illüzyonlar genellikle bilişsel ve gözlemsel becerilerin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Düzenli uygulamalar bir kişi hızla optik illüzyon bulmacalarının ustasına dönüşebiliyor. Bugün sizlerle salyangozların içerisinde bulmanız gereken bir gül resimli illüzyon paylaşıyoruz. Peki, gözlem becerilerinizi test etmek ister misiniz? O halde hemen gülü aramaya başlayabilirsiniz.
Optik illüzyonlar özellikle son aylarda internet sitelerinde sıkça yer alır oldu. Bu tarz illüzyonlar beyni aldatan ve algıya meydan okuyan görüntülerdir. Burada sizinle paylaşılan görselde salyangozların içerisinde saklanmış bir gül bulunuyor. Bu gülü belirtilen 15 saniyelik süre içerisinde bulan kişilerin IQ'sunun 122 olduğu iddia ediliyor. Hazır olanlar hemen resimdeki gülü aramaya başlayabilir.
SİZE 15 SANİYE SÜRE
Buradaki asıl zorluk size ayrılan 15 saniye içinde gülü bulmak olacaktır. Bu nedenle belirtilen süre içerisinde görevi tamamlamalısınız.
Gülü görüp göremediğinizi görmek için resmi dikkatlice inceleyin. Zaman daralıyor. Bu yüzden hızlı hareket edin.
İŞTE GÜLÜN YERİ
Hala bulamayanlar için gülün yerini aşağıda kırmızı bir karenin içerisine ekliyoruz.