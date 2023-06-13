Deneyenlerin %95’i başarısız! Sadece dahiler başarabiliyor! Yüksek IQ’lu kişiler şipşak çözüyor!

Zeka Quotienti terimi, ilk olarak Fransız psikolog Alfred Binet tarafından geliştirilen zeka testlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi için kullanılmıştır. IQ, Binet tarafından ortaya konan bir formülle hesaplanır ve bir bireyin yaşına göre ortalama zeka düzeyini belirler. Sonuçlar, genellikle standart bir dağılım eğrisi üzerinde değerlendirilir ve bu dağılıma göre bireyin zeka düzeyi belirlenir.