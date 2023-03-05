Deneyenlerin %90'ı faka basıyor! 2 timsah arasındaki 3 farkı bulan çok az! 20 saniye süreniz var!

"Farkı Bul" oyunu popüler bir görsel bulmaca olarak biliniyor. Bu bulmaca iki resmin alt alta yer aldığı ve birbirine benzeyen iki resmin bulunması gereken bir testtir. İki görüntü arasındaki tüm farklar size verilen zaman zarfı içinde bulunmalıdır. Farkları bulmak için size tanınan sınırlı süre, aktiviteyi rekabetçi ve eğlenceli hale getirir. Şimdi, hep birlikte iki timsah resmindeki farkları bulmaya başlayabiliriz.