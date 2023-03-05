Deneyenlerin %90'ı faka basıyor! 2 timsah arasındaki 3 farkı bulan çok az! 20 saniye süreniz var!
2 timsah arasındaki 3 farkı bulan çok az! Deneyenlerin %90'ı faka basıyor. 20 saniye süreniz var. Sosyal medyada viral olan bir test, batakta bir timsahın resmedildiği bir farkı bul testidir. Bu tarz testlerde benzer görüntüler alt alta yerleştirilir ve ancak birbirinden farklılıklar içerir. Farkları bulmanız istenir. Bu meydan okumayla zeka seviyenizi ve gözlem becerilerinizi test edebilirsiniz. Paylaşımı yapan sayfanın verdiği bilgiye göre katılanların %98'i aradaki farkları bulamamıştır.
05.03.2023 11:54 - Son Güncelleme: 05.03.2023 11:54
"Farkı Bul" oyunu popüler bir görsel bulmaca olarak biliniyor. Bu bulmaca iki resmin alt alta yer aldığı ve birbirine benzeyen iki resmin bulunması gereken bir testtir. İki görüntü arasındaki tüm farklar size verilen zaman zarfı içinde bulunmalıdır. Farkları bulmak için size tanınan sınırlı süre, aktiviteyi rekabetçi ve eğlenceli hale getirir. Şimdi, hep birlikte iki timsah resmindeki farkları bulmaya başlayabiliriz.
2 TİMSAH ARASINDAKİ 3 FARKI BULAN ÇOK AZ
Resimdeki bataklıkta timsahı bulmanız gerekiyor. İki resim birbirine benzemekle birlikte, aralarında üç farklılık vardır.