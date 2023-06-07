Demansı sıfırlayan mucize... 6 besin sayesinde unuttuğunuz tek şey Alzheimer olacak!
Sağlıklı bir beyin için doğru beslenme büyük önem taşıyor. Alzheimer gibi demans hastalıklarının riskini azaltmak için belirli yiyecekleri tüketmek ise etkili bir önlem olabilir. İşte demansı önlemeye yardımcı olan 6 mucizevi besin..
07.06.2023 09:35 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:35
Alzheimer rahatsızlığı tedavisi olmaması ve yaygın bir şekilde rastlanması sebebiyle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Nüfusun genel yaşı arttıkça, demans her zamankinden daha fazla insanı etkiliyor. Yaş gibi belirli risk faktörleri net olsa da tükettiğiniz besinler bu rahatsızlığın önlenmesinde büyük rol oynuyor. İşte demans hastalığını engelleyen mucize besinler...