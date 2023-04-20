Dedikleri A'dan Z'ye çıkıyor! Türkiye için Nisan sonunda ne olacağını açıkladı!
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin hava durumu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, Türkiye'nin batısında hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını ve ay sonuna kadar sıcaklıkların daha da düşebileceğini belirtti. Yazlık sezonuna girmeden önce, hava durumu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?
20.04.2023 13:22 - Son Güncelleme: 20.04.2023 13:46
Türkiye'nin iklimi, coğrafi konumu nedeniyle çeşitlilik gösterir. Ülkenin batısında Akdeniz iklimi hakimken, kuzeyde Karadeniz iklimi, doğuda ise karasal iklim görülür. Bu nedenle, hava durumu tahminleri yapılırken bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurulur.
Türkiye Hava Durumu Uyarıları
Kerem Ökten, son günlerde Türkiye'nin batısında hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirtiyor. Ayrıca, ay sonuna kadar sıcaklıkların daha da düşebileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, özellikle yazlık sezonuna hazırlananlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.
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