Dedikleri A’dan Z’ye çıkıyor! Türkiye için Nisan sonunda ne olacağını açıkladı!

Türkiye Hava Durumu Uyarıları

Kerem Ökten, son günlerde Türkiye'nin batısında hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirtiyor. Ayrıca, ay sonuna kadar sıcaklıkların daha da düşebileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, özellikle yazlık sezonuna hazırlananlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

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