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Dedikleri A'dan Z'ye çıkıyor! Türkiye için Nisan sonunda ne olacağını açıkladı!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin hava durumu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, Türkiye'nin batısında hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını ve ay sonuna kadar sıcaklıkların daha da düşebileceğini belirtti. Yazlık sezonuna girmeden önce, hava durumu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

20.04.2023 13:22 - Son Güncelleme: 20.04.2023 13:46
Dedikleri A’dan Z’ye çıkıyor! Türkiye için Nisan sonunda ne olacağını açıkladı!

Türkiye'nin iklimi, coğrafi konumu nedeniyle çeşitlilik gösterir. Ülkenin batısında Akdeniz iklimi hakimken, kuzeyde Karadeniz iklimi, doğuda ise karasal iklim görülür. Bu nedenle, hava durumu tahminleri yapılırken bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurulur.

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Dedikleri A’dan Z’ye çıkıyor! Türkiye için Nisan sonunda ne olacağını açıkladı!

Türkiye Hava Durumu Uyarıları

Kerem Ökten, son günlerde Türkiye'nin batısında hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirtiyor. Ayrıca, ay sonuna kadar sıcaklıkların daha da düşebileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, özellikle yazlık sezonuna hazırlananlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

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Dedikleri A’dan Z’ye çıkıyor! Türkiye için Nisan sonunda ne olacağını açıkladı!

Türkiye'nin Batısında Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Kerem Ökten'in uyarılarına göre, Türkiye'nin batısında hava sıcaklıkları düşüyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde bu durum daha belirgin şekilde hissediliyor.

Dedikleri A’dan Z’ye çıkıyor! Türkiye için Nisan sonunda ne olacağını açıkladı!

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, bahar aylarında yaşanan ani ısı değişikliklerinin nedeni olarak gösteriliyor.

Dedikleri A’dan Z’ye çıkıyor! Türkiye için Nisan sonunda ne olacağını açıkladı!

Ay Sonunda Sıcaklıklar Daha da Düşebilir

Kerem Ökten'in paylaşımlarında dikkat çeken bir diğer konu, ay sonuna kadar sıcaklıkların daha da düşebileceği konusudur. Bu durum özellikle kuzeybatı illerinde hissedilecek. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

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