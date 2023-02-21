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Dedektif zekası isteyen IQ testi geldi! Sirkteki kaplumbağayı bulabilen bir elin parmaklarını geçmiyor!

Dedektif zekası isteyen IQ testi geldi. Sirkteki kaplumbağa nerede sorusu bu illüzyonun en dikkat çeken sorusu oldu. Optik illüzyonların beyin üzerindeki etkisine dair yapılan çalışmalar zihni geliştirdiğini tespit ediyor. Yukarıdaki resim çeşitli hayvanları göstermektedir. Bu hayvanların arasına gizlenmiş kaplumbağayı bulmak için 35 saniyeniz var. İşte kafa karıştıran o test

21.02.2023 08:52 - Son Güncelleme: 21.02.2023 09:06
Dedektif zekası isteyen IQ testi: 150 kişiden sadece 6’sı görebildi! Sirkteki kaplumbağa nerede?

Optik illüzyonlar gerçek, fizyolojik ve bilişsel olmak üzere üçe ayrılır. Bu tarz paylaşımların en harika yanı hem zihnimizi hem de gözlerimizi kandırarak bizi gerçeği bulmaya zorlamasıdır. Optik illüzyonlar etkileşime girdiğimizde beynin hangi bölümlerinin aktif hale geldiğini belirlemede yardımcı oluyor. Bu resimde onlarca hayvanın arasındaki kaplumbağayı bulmanız isteniyor. Peki, kaplumbağayı 35 saniyede bulabilir misiniz? Şimdi sizi resimle baş başa bırakıyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dedektif zekası isteyen IQ testi: 150 kişiden sadece 6’sı görebildi! Sirkteki kaplumbağa nerede?

DİKKAT SEVİYESİNİ ARTIRIYOR

Optik illüzyonlar ne kadar dikkatli olduğunuzu görmenin harika bir yolu oluyor. Bu sayede dikkat seviyenizde görülüyor.

Dedektif zekası isteyen IQ testi: 150 kişiden sadece 6’sı görebildi! Sirkteki kaplumbağa nerede?

Size burada verilen görev, dinozorların arasına saklanan kaplumbağayı 35 saniye içinde bulmaktır.

Dedektif zekası isteyen IQ testi: 150 kişiden sadece 6’sı görebildi! Sirkteki kaplumbağa nerede?

İyi gözlem yeteneğine sahip kişiler, kaplumbağayı herkesten önce tespit edebiliyor.

Dedektif zekası isteyen IQ testi: 150 kişiden sadece 6’sı görebildi! Sirkteki kaplumbağa nerede?

Bu optik yanılsama mücadelesini tamamlamanın asıl anahtarı, görüntüye konsantre olmak ve ayrıntıları detaylı bir şekilde incelemektir.

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