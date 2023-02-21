Dedektif zekası isteyen IQ testi geldi! Sirkteki kaplumbağayı bulabilen bir elin parmaklarını geçmiyor!

Optik illüzyonlar gerçek, fizyolojik ve bilişsel olmak üzere üçe ayrılır. Bu tarz paylaşımların en harika yanı hem zihnimizi hem de gözlerimizi kandırarak bizi gerçeği bulmaya zorlamasıdır. Optik illüzyonlar etkileşime girdiğimizde beynin hangi bölümlerinin aktif hale geldiğini belirlemede yardımcı oluyor. Bu resimde onlarca hayvanın arasındaki kaplumbağayı bulmanız isteniyor. Peki, kaplumbağayı 35 saniyede bulabilir misiniz? Şimdi sizi resimle baş başa bırakıyoruz.