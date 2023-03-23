Daire içindeki rengi fark edene büyük alkış... 120 kişiden 2’si bile göremiyor! IQ puanı en az 127 çıkıyor!

Dairenin ortasındaki rengi görmeniz gereken optik illüzyon IQ'nuzu test ediyor. Bu kapsamda da ne tür bir zekaya sahip olduğunuzu gösteriyor. Peki, siz ne tür bir dahi olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? Bu dairede görebildiğiniz ilk renk size dair büyük emareler taşıyor. Ayrıca yine ilk gördüğünüz renk sizin ne kadar zeka düzeyine sahip olduğunuzu gösteriyor. Çoğu kişi ortada bir renk göremediğini de ifade ediyor. Şimdi IQ'nuzu birebir yansıtan renk testini detaylıca incelemeye başlayabiliriz. Resimdeki ilk olarak gördüğünüz rengi tespit edip kişilik özelliklerinize dair bilgileri öğrenebilirsiniz.