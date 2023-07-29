Daha önce kimse bilmiyordu! Çamaşır makinenize 3-4 yemek kaşığı tuz ekleyin mucizeyi görün! Kuru temizlemecilerin ifşa olan sırrı!

Çamaşır makinesine tuz eklemenin bazı durumlarda gerekli olduğu, pek çok ev kadını tarafından hala bilinmeyen bir sır olarak kalmıştır. Tuz, mutfaklarda sıkça kullanılan bir malzeme olmakla birlikte, çamaşır yıkama işleminde de oldukça faydalıdır. Özellikle bazı özel durumlar ve çamaşır türleri için tuz kullanımı oldukça etkilidir. Çamaşır makinesine tuz eklemenin en önemli nedenlerinden biri, renkli ve siyah giysilerin renklerini daha uzun süre korumasına yardımcı olmasıdır. Renkli giysiler zamanla solma eğilimindedir ve bu durum giysilerin görünümünü olumsuz etkileyebilir. Tuz, bu tür giysilerin renklerini canlı tutmaya yardımcı olur ve solmalarını önler.