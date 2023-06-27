Cristiano Ronaldo’nun düşman çatlatan diyeti! Deneyen %7 vücut yağı, %50 kas kütlesine sahip oluyor! Her gün 3 saatte bir...

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun disiplinli ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Hem kendi hem de oğlu için beslenme konusunda disiplinli bir yaklaşım benziyor. Dünyaca ünlü futbolcu gazlı içecekler, şekerli yiyecekler ve abur cuburlara yemek listesinde asla yer vermiyor ve listesinde yer alanları hayranlarıyla da paylaşıyor.