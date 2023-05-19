Çözüm için beynin %5’ini kullanmak yetiyor! 3 çocuk bulmacasını yetişkinler bile çözemiyor!

Çocuklar dünyaya daha meraklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Sahip oldukları yaratıcı düşünme ve hayal gücü, onları sorunları farklı bir şekilde ele almaya teşvik ediyor. Özellikle çocuklar bulmaca konusunda efsane çözüm odaklı oluyor. Bu kapsamda sizlere çoğu yetişkinin bile çözemediği 3 çocuk bulmacasını sunuyoruz.