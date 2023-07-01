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Haberler Trend Çölyak hastalarına müjde! Aztekler'in mucize bitkisi! Türkiye'de sadece o ilde! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda...

Çölyak hastalarına müjde! Aztekler'in mucize bitkisi! Türkiye'de sadece o ilde! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda...

Görüntüsü kinoayı anımsatan amaranth, son yılların popüler besinlerinden biri.Aztek ve Maya uygarlıklarında şifa kaynağı olarak bilinen bu bitki özellikle çölyak hastalarının kullanabileceği en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Türkiye'de de yetiştirilmeye başlanan bitki sadece o ilimizde bulunuyor. İşte amaranth bitkisinin faydaları ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
01.07.2023 17:49 - Son Güncelleme: 01.07.2023 17:49
Çölyak hastalarına müjde! Aztekler’in mucize bitkisi! Türkiye’de sadece o ilde! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda...

Aztek ve Maya uygarlıklarında şifa kaynağı olarak kullanılan bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. "Öümsüzlük bitkisi" olarak nitelendirilen amaranth bitkisi Türkiye'de sadece o ilde bulunuyor. İşte amaranth bitkisinin faydaları...

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Çölyak hastalarına müjde! Aztekler’in mucize bitkisi! Türkiye’de sadece o ilde! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda...

SADECE BALIKESİR'DE!

Türkiye'de kayıtlı olarak sadece Balıkesir'de ekilen amarant bitkisinden hayvan yemi ve çölyak hastaları için un üretilmesi sağlanıyor.

Çölyak hastalarına müjde! Aztekler’in mucize bitkisi! Türkiye’de sadece o ilde! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda...

Kökeni Hindistan ve Güney Amerika olan amarant bitkisinin Balıkesirli emekli sağlık çalışanı Zerrin Canik tarafından Balya'nın kırsal Ilıca Mahallesi'nde ekimi yapılıyor.

Çölyak hastalarına müjde! Aztekler’in mucize bitkisi! Türkiye’de sadece o ilde! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda...

Zerrin Canik, amarant bitkisinin susuz üretilmesiyle kuraklık dönemlerinde hayvancılığa büyük katkısının olacağını belirtti.

Çölyak hastalarına müjde! Aztekler’in mucize bitkisi! Türkiye’de sadece o ilde! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda...

AMARANTH FAYDALARI

Tohumları % 6 ila %10 yağ içeriğine sahip olan amaranth kötü kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir. Glüten hassasiyeti olanlar, kolesterolü düşürücü etkisi olan bu süper besini yulafa alternatif olarak kullanabilirler.

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