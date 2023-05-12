Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye'ye 50'den fazla türü birden geldi! 15 Mayıs'tan sonra korkunç olacak!
Türkiye'ye 50'den fazla türü birden geldi! 15 Mayıs'tan sonra korkunç olacak! Keneler, Türkiye'de yaygın olarak bulunan ve insanlar ile hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşturan parazitlerdir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, Türkiye'de 55 farklı kene türünün var olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, keneyle ilişkili hastalıkların yayılması ve tehlikesinin artması açısından endişe vericidir. Keneler, genellikle ormanlık ve yeşillik alanlarda, otların üzerinde veya hayvanların derilerinde yaşarlar. İnsanlara ve hayvanlara yapışarak kan emerler ve bu sırada taşıdıkları mikropları bulaştırabilirler. Keneler, Lyme hastalığı, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, babesiyoz, anaplazmoz gibi çeşitli hastalıkların taşıyıcısı olabilirler.
12.05.2023 12:53 - Son Güncelleme: 12.05.2023 12:53
Keneler, özellikle KKKA (Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığına neden olan en yaygın kene kaynaklı hastalık olarak biliniyor. Ancak, Keskin'in çalışmalarına göre keneler, KKKA dışında 200'den fazla farklı hastalık ajanını da taşıyabiliyor. Bu nedenle, kenelerin popülasyonlarındaki artış ve yayılma riski, sağlık açısından büyük bir endişe kaynağıdır.
Özellikle göçmen kuşların taşıdığı keneler ve fare gibi küçük memeliler üzerindeki keneler inceleniyor. Bu çalışmalar, taşıdıkları hastalık ajanlarının varlığını ve yaygınlığını araştırmayı amaçlıyor.
Kenelerin popülasyonlarındaki artışın birden çok nedeni olduğunu belirten Keskin, her kene türünün farklı biyolojik ve ekolojik özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor.