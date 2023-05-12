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Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye'ye 50'den fazla türü birden geldi! 15 Mayıs'tan sonra korkunç olacak!

Türkiye'ye 50'den fazla türü birden geldi! 15 Mayıs'tan sonra korkunç olacak! Keneler, Türkiye'de yaygın olarak bulunan ve insanlar ile hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşturan parazitlerdir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, Türkiye'de 55 farklı kene türünün var olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, keneyle ilişkili hastalıkların yayılması ve tehlikesinin artması açısından endişe vericidir. Keneler, genellikle ormanlık ve yeşillik alanlarda, otların üzerinde veya hayvanların derilerinde yaşarlar. İnsanlara ve hayvanlara yapışarak kan emerler ve bu sırada taşıdıkları mikropları bulaştırabilirler. Keneler, Lyme hastalığı, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, babesiyoz, anaplazmoz gibi çeşitli hastalıkların taşıyıcısı olabilirler.

12.05.2023 12:53 - Son Güncelleme: 12.05.2023 12:53
Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye’ye 50’den fazla türü birden geldi! 15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak!

Türkiye'de kene sezonunun yaklaşmasıyla birlikte merak edilen keneler hakkında bilgi edinin. Uzmanlara göre Türkiye'de 55 farklı kene türü bulunmaktadır. İşte kene popülasyonlarındaki artışın nedenleri ve bu durumla başa çıkma yöntemleri.

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Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye’ye 50’den fazla türü birden geldi! 15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak!

Keneler, özellikle KKKA (Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığına neden olan en yaygın kene kaynaklı hastalık olarak biliniyor. Ancak, Keskin'in çalışmalarına göre keneler, KKKA dışında 200'den fazla farklı hastalık ajanını da taşıyabiliyor. Bu nedenle, kenelerin popülasyonlarındaki artış ve yayılma riski, sağlık açısından büyük bir endişe kaynağıdır.

Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye’ye 50’den fazla türü birden geldi! 15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak!

Keskin, son yıllarda özellikle yaban hayvanları üzerindeki kene türleri üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtiyor. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye'deki kene türü sayısının 55'e yükseldiği ortaya çıktı.

Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye’ye 50’den fazla türü birden geldi! 15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak!

Özellikle göçmen kuşların taşıdığı keneler ve fare gibi küçük memeliler üzerindeki keneler inceleniyor. Bu çalışmalar, taşıdıkları hastalık ajanlarının varlığını ve yaygınlığını araştırmayı amaçlıyor.

Çok ölümcül dikkat edin! Türkiye’ye 50’den fazla türü birden geldi! 15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak!

Kenelerin popülasyonlarındaki artışın birden çok nedeni olduğunu belirten Keskin, her kene türünün farklı biyolojik ve ekolojik özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor.

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