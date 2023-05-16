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Çoğumuz yanlış biliyormuşuz! Depremi bilen muhabbet kuşlarının anavatanı bakın neresi çıktı

Evde beslenen ve insanların en yakın dostları arasında olan muhabbet kuşları, ülkemizde ve dünya genelinde en popüler kuş türlerinden biridir. Özellikle konuşkan, sosyal ve insanlara yakın olmaları nedeniyle muhabbet kuşları en sevilen evcil hayvanlar arasındadır. Peki, evcil bir papağan türü olan muhabbet kuşlarının doğal yaşam alanı neresidir? İşte muhabbet kuşlarının asıl vatanı

16.05.2023 08:59 - Son Güncelleme: 16.05.2023 08:59
Çoğumuz yanlış biliyormuşuz! Depremi bilen muhabbet kuşlarının anavatanı bakın neresi çıktı

Son olarak depremi birkaç dakika önceden hissetmesiyle gündeme gelen muhabbet kuşları papağan türleri arasında en küçük olanlardan birisi olarak biliniyor. Ülkemizde ve dünya genelinde birçok insan tarafından sevimli evcil hayvanlar olarak beslenmektedirler. Muhabbet kuşları, cana yakın davranışları ve özellikle konuşma yetenekleri ile yıllardır dikkat çekmektedir. Bakımı son derece kolay olan bu sevimli dostlarımızın ana vatanı ise duyanları şaşırtıyor.

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Çoğumuz yanlış biliyormuşuz! Depremi bilen muhabbet kuşlarının anavatanı bakın neresi çıktı

MUHABBET KUŞUNUN ANA VATANI BAKIN NERESİ ÇIKTI

Muhabbet kuşları, Avustralya kıtasına özgü Melopsittacus cinsinin içinde yer alan tek türdür.

Çoğumuz yanlış biliyormuşuz! Depremi bilen muhabbet kuşlarının anavatanı bakın neresi çıktı

İŞTE MUHABBET KUŞLARI HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Küçük, uzun kuyruklu bu kuşlar yabani ortamda genel olarak yeşil veya sarı tüy rengine ve kanatlarında siyah taralı çizgilere sahiptir.

Çoğumuz yanlış biliyormuşuz! Depremi bilen muhabbet kuşlarının anavatanı bakın neresi çıktı

Bu alımlı dış görünüşlerinden ötürü, muhabbet kuşları, dünya genelinde yoğun olarak evcil olarak beslenmektedir.

Çoğumuz yanlış biliyormuşuz! Depremi bilen muhabbet kuşlarının anavatanı bakın neresi çıktı
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