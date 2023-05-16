Çoğumuz yanlış biliyormuşuz! Depremi bilen muhabbet kuşlarının anavatanı bakın neresi çıktı
Evde beslenen ve insanların en yakın dostları arasında olan muhabbet kuşları, ülkemizde ve dünya genelinde en popüler kuş türlerinden biridir. Özellikle konuşkan, sosyal ve insanlara yakın olmaları nedeniyle muhabbet kuşları en sevilen evcil hayvanlar arasındadır. Peki, evcil bir papağan türü olan muhabbet kuşlarının doğal yaşam alanı neresidir? İşte muhabbet kuşlarının asıl vatanı
16.05.2023 08:59 - Son Güncelleme: 16.05.2023 08:59
Son olarak depremi birkaç dakika önceden hissetmesiyle gündeme gelen muhabbet kuşları papağan türleri arasında en küçük olanlardan birisi olarak biliniyor. Ülkemizde ve dünya genelinde birçok insan tarafından sevimli evcil hayvanlar olarak beslenmektedirler. Muhabbet kuşları, cana yakın davranışları ve özellikle konuşma yetenekleri ile yıllardır dikkat çekmektedir. Bakımı son derece kolay olan bu sevimli dostlarımızın ana vatanı ise duyanları şaşırtıyor.