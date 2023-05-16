Çoğumuz yanlış biliyormuşuz! Depremi bilen muhabbet kuşlarının anavatanı bakın neresi çıktı

Son olarak depremi birkaç dakika önceden hissetmesiyle gündeme gelen muhabbet kuşları papağan türleri arasında en küçük olanlardan birisi olarak biliniyor. Ülkemizde ve dünya genelinde birçok insan tarafından sevimli evcil hayvanlar olarak beslenmektedirler. Muhabbet kuşları, cana yakın davranışları ve özellikle konuşma yetenekleri ile yıllardır dikkat çekmektedir. Bakımı son derece kolay olan bu sevimli dostlarımızın ana vatanı ise duyanları şaşırtıyor.