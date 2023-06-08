Çipli T.C. kimlik kartı olan milyonları yakından ilgilendiren gelişme: Vatandaşlara duyuru yapıldı, eğer başınıza bu geldiyse…

e-Devlet sistemi, vatandaşlara birçok hizmeti online olarak sunan bir platformdur. Kimlik kartı kaybı gibi durumlarda da hızlı çözümler sunarak vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede yapılan duyuruda, T.C. kimlik kartını kaybeden vatandaşların kayıp bildirimlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekleri belirtildi.