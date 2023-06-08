Çipli T.C. kimlik kartı olan milyonları yakından ilgilendiren gelişme: Vatandaşlara duyuru yapıldı, eğer başınıza bu geldiyse…
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendiren önemli bir duyuru e-Devlet Kapısı tarafından yapıldı. Çipli kimlik kartını kaybeden vatandaşlar artık kayıp bildirimlerini hızlı ve güvenli bir şekilde e-Devlet sistemi üzerinden yapacaklar. "Türkiye, kimlik kartlarındaki güvenlik ve kullanım kolaylığını artırmak amacıyla çipli kimlik kartı uygulamasını başlatmıştır. Yeni çipli kimlik kartları, vatandaşların kimlik bilgilerini daha güvenli bir şekilde taşımasını ve birçok işlemi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktadır.
e-Devlet sistemi, vatandaşlara birçok hizmeti online olarak sunan bir platformdur. Kimlik kartı kaybı gibi durumlarda da hızlı çözümler sunarak vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede yapılan duyuruda, T.C. kimlik kartını kaybeden vatandaşların kayıp bildirimlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekleri belirtildi.
e-Devlet Kapısı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "T.C. kimlik kartınızı kaybettiyseniz kayıp bildiriminizi hızlı ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." Bu duyuru ile vatandaşlar, artık kimlik kartı kaybı durumunda sıra beklemek veya farklı kanallara başvurmak zorunda kalmadan kolayca işlemlerini tamamlayabilecekler.
Son yıllarda E-devlet'e eklenen yeni hizmetlerle birlikte, vatandaşlarımız artık birçok işlemi evlerinden çıkmadan, sıra beklemeden, zaman kaybetmeden gerçekleştirebiliyor. E-devlet üzerinden sağlanan hizmetler arasında SGK işlemleri, vergi ödemeleri, nüfus kayıt işlemleri, araç ve sürücü belgesi sorgulamaları, tapu ve emlak işlemleri, pasaport başvuruları gibi birçok önemli hizmet bulunuyor.
E-devlet'in sunduğu kolaylıklardan biri de mobil uygulaması. Akıllı telefonlara indirilebilen E-devlet mobil uygulaması sayesinde vatandaşlar, istedikleri zaman ve yerden hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Mobil uygulama üzerinden vatandaşlar, kimlik doğrulaması yaparak hizmetlere erişebiliyor ve gerekli işlemleri kolayca tamamlayabiliyor.