Çıktı çıktı şapkadan tavşan çıktı! Tavşanlı resimdeki gariplikleri bulanın IQ'su Sherlock Holmes ile yarışıyor! Resimdeki 8 fark nerede?
Uzman gözlem becerilerinin en iyi testlerinden birisi de fark odağı testidir. Bu tarz bulmacalar belirlenen bir zaman sınırı içinde iki veya daha fazla görüntü arasındaki farklılıkları bulmayı içerir. Öte yandan bu tarz paylaşımlar vizyonunuzu kontrol etmek ve biraz da eğlenmek için harika bir araçtır. Peki, Sherlock Holmes'e rakip olacak vizyona sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Şimdi bu testi çözmeye başlayın ve gözlem becerilerinizi kullanmak için saniyeler içerisinde içinde iki görüntüdeki 8 farkı bulun.
20.02.2023 09:30 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:30
Çıktı çıktı şapkadan tavşan çıktı. Tavşanlı resimdeki gariplikleri bulanın IQ'su Sherlock Holmes ile yarışıyor. Resimdeki 8 fark nerede sorusu bu testin en çıkmaz noktalarından birisi olarak kullanıcılara sunuldu. Son dönemde optik illüzyonlar sosyal medyayı kasıp kavurdu. Bu testi çözenlerin kendini başarı nedeniyle kendini daha iyi hissettiği de iddia ediyor. Bu resimdeki 8 farkı şimdi aramaya başlayabilirsiniz.
Düzenli olarak bulmacalar, zeka oyunları ve farkları bulma testleri sizi daha zeki ve daha gözlemci yapabiliyor.