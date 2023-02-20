Çıktı çıktı şapkadan tavşan çıktı. Tavşanlı resimdeki gariplikleri bulanın IQ'su Sherlock Holmes ile yarışıyor. Resimdeki 8 fark nerede sorusu bu testin en çıkmaz noktalarından birisi olarak kullanıcılara sunuldu. Son dönemde optik illüzyonlar sosyal medyayı kasıp kavurdu. Bu testi çözenlerin kendini başarı nedeniyle kendini daha iyi hissettiği de iddia ediyor. Bu resimdeki 8 farkı şimdi aramaya başlayabilirsiniz.