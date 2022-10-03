Çıkmaz dediğiniz ne varsa derman onda! Daha iyi bir temizleyici yok! Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin!
Bulaşık makinesi tabletinin kullanım alanlarını duyunca şok olacaksınız! Sadece bulaşıkları temizlemekle kalmıyor 4 bir alanda işe yarıyor! Lekeli tişörtlerden yağlı fritöze geride leke ve kir bırakmayan bulaşık makinesi tabletinin bu özelliğini deneyenler gözlerine inanamıyor. Leke, kir, pas, kireç demeden işe yarayan bu tableti nasıl kullanacağınızı sizler için derledik. İşte bulaşık makinesi tabletinin makine dışındaki en iyi kullanım alanları...
03.10.2022 09:46 - Son Güncelleme: 03.10.2022 10:21