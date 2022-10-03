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Haberler Trend Çıkmaz dediğiniz ne varsa derman onda! Daha iyi bir temizleyici yok! Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin!

Çıkmaz dediğiniz ne varsa derman onda! Daha iyi bir temizleyici yok! Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin!

Bulaşık makinesi tabletinin kullanım alanlarını duyunca şok olacaksınız! Sadece bulaşıkları temizlemekle kalmıyor 4 bir alanda işe yarıyor! Lekeli tişörtlerden yağlı fritöze geride leke ve kir bırakmayan bulaşık makinesi tabletinin bu özelliğini deneyenler gözlerine inanamıyor. Leke, kir, pas, kireç demeden işe yarayan bu tableti nasıl kullanacağınızı sizler için derledik. İşte bulaşık makinesi tabletinin makine dışındaki en iyi kullanım alanları...

takvim.com.tr
03.10.2022 09:46 - Son Güncelleme: 03.10.2022 10:21
Çıkmaz dediğiniz ne varsa derman onda! Daha iyi bir temizleyici yok! Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin!

Makine tabletinin bu kullanım alanlarını duyunca şoke olacaksınız. Her türlü lekeye çare olan makine tabletinin kullanımlar

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Çıkmaz dediğiniz ne varsa derman onda! Daha iyi bir temizleyici yok! Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin!

TİŞÖRT LEKELERİNE EN İYİ ÇÖZÜM

Kıyafetlerinizdeki en inatçı lekelerden şikayetçiyseniz çözümü oldukça kolay.

Çıkmaz dediğiniz ne varsa derman onda! Daha iyi bir temizleyici yok! Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin!

Çamaşır makinenize bir adet tablet atarak kolaylıkla bu lekelerden kurtulabilirsiniz.

Çıkmaz dediğiniz ne varsa derman onda! Daha iyi bir temizleyici yok! Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin!

FRİTÖZÜN TEK ÇARESİ

Yağlı fritözünü sürekli ovmaktan bıktıysanız bu noktada makine tableti yardımınıza koşuyor. Suyun içine tabletinizi koyun ve 10 dakika kadar kaynatın.

Çıkmaz dediğiniz ne varsa derman onda! Daha iyi bir temizleyici yok! Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin!

Fritözünüzü bu suyla kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

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