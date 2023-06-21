Çiçek Abbas'taki minibüs resmen hortladı! Satın almak için... 1982 yılına geri döneceksiniz!
Çiçek Abbas filminin hayranlarından Gökhan Demirtaş, aldığı bir minibüsü Çiçek Abbas'taki minibüsle benzetiyor. Minibüs, birçok kişinin satın almak istediği bir araç haline geldi. Demirtaş, "Aracı 4 sene önce 38 bin TL'ye satın aldım ve o zaman görenler, bunu neden aldığımı ve toparlanamayacağımı söyledi. Şu an bana maliyeti 150 bini geçti" dedi.
21.06.2023 10:44 - Son Güncelleme: 21.06.2023 10:44
1982 yapımı Çiçek Ababs filmi Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alıyor. Filmde yer alan çoğu durum hafızalara kazınsa da en akılda kalan detaylardan biri de filmde kullanılan minibüs oldu. 7'den 70'e günümüzde bile defalarca kez izlenen film büyük bir hayran kitlesine sahip. Bu hayranlar arasında filmi en az 100 kez izlediğini belirten Gökhan Demirtaş ise nostaljik bir adım atarak büyük dikkat çekti. İşte detaylar...
"EN AZ 100 KERE İZLEDİM"
Altınordu ilçesinde yaşayan Gökhan Demirtaş, 4 yıl önce satın aldığı bu minibüsü hayranı olduğu ve şimdiye kadar en az 100 kere izlediği Çiçek Abbas filmindeki meşhur kırmızı minibüse çevirmeye karar verdi.