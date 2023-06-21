Çiçek Abbas’taki minibüs resmen hortladı! Satın almak için... 1982 yılına geri döneceksiniz!

1982 yapımı Çiçek Ababs filmi Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alıyor. Filmde yer alan çoğu durum hafızalara kazınsa da en akılda kalan detaylardan biri de filmde kullanılan minibüs oldu. 7'den 70'e günümüzde bile defalarca kez izlenen film büyük bir hayran kitlesine sahip. Bu hayranlar arasında filmi en az 100 kez izlediğini belirten Gökhan Demirtaş ise nostaljik bir adım atarak büyük dikkat çekti. İşte detaylar...