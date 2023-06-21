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Çiçek Abbas'taki minibüs resmen hortladı! Satın almak için... 1982 yılına geri döneceksiniz!

Çiçek Abbas filminin hayranlarından Gökhan Demirtaş, aldığı bir minibüsü Çiçek Abbas'taki minibüsle benzetiyor. Minibüs, birçok kişinin satın almak istediği bir araç haline geldi. Demirtaş, "Aracı 4 sene önce 38 bin TL'ye satın aldım ve o zaman görenler, bunu neden aldığımı ve toparlanamayacağımı söyledi. Şu an bana maliyeti 150 bini geçti" dedi.

takvim.com.tr
21.06.2023 10:44 - Son Güncelleme: 21.06.2023 10:44
Çiçek Abbas’taki minibüs resmen hortladı! Satın almak için... 1982 yılına geri döneceksiniz!

1982 yapımı Çiçek Ababs filmi Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alıyor. Filmde yer alan çoğu durum hafızalara kazınsa da en akılda kalan detaylardan biri de filmde kullanılan minibüs oldu. 7'den 70'e günümüzde bile defalarca kez izlenen film büyük bir hayran kitlesine sahip. Bu hayranlar arasında filmi en az 100 kez izlediğini belirten Gökhan Demirtaş ise nostaljik bir adım atarak büyük dikkat çekti. İşte detaylar...

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Çiçek Abbas’taki minibüs resmen hortladı! Satın almak için... 1982 yılına geri döneceksiniz!

"EN AZ 100 KERE İZLEDİM"

Altınordu ilçesinde yaşayan Gökhan Demirtaş, 4 yıl önce satın aldığı bu minibüsü hayranı olduğu ve şimdiye kadar en az 100 kere izlediği Çiçek Abbas filmindeki meşhur kırmızı minibüse çevirmeye karar verdi.

Çiçek Abbas’taki minibüs resmen hortladı! Satın almak için... 1982 yılına geri döneceksiniz!

"İNSANLAR 'BUNU NEDEN ALDIN?' DİYORLARDI, ŞİMDİ BEĞENİYORLAR"

Demirtaş "Aracı 4 sene önce 38 bin TL'ye satın aldım ve o zaman görenler bunu neden aldığımı, toparlanamayacağını söyledi. Şu an bana maliyeti 150 bini geçti."

Çiçek Abbas’taki minibüs resmen hortladı! Satın almak için... 1982 yılına geri döneceksiniz!

"İnsanlar baktıklarında hayran kalıyor, mutlu oluyorlar ve maziye dönüyorlar. Bu bende bir hastalık. Aracı bu hale getirmem yaklaşık 2 buçuk yıl sürdü, beni de çok uğraştırdı ama değdi" dedi.

Çiçek Abbas’taki minibüs resmen hortladı! Satın almak için... 1982 yılına geri döneceksiniz!

"'FİLMDEKİ GERÇEK MİNİBÜS MÜ' DİYE SORUYORLAR"

Demirtaş şunları söyledi:

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