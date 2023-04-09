CHP MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ İL L 2023 | 28. Dönem CHP milletvekili adayları kimler oldu? 1. 2. 3. bölge: İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu...
28. Dönem CHP milletvekili adayları belli oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerine az bir süre kala CHP de YSK'ya milletvekili listelerini verdi. Buna göre Gökçe Gökçen İzmir 2.bölgeden 1. Sırada milletvekili gösterildi. Gökçen geçtiğimiz yıllarda "transların ameliyatı ve ilaçları SGK tarafından karşılansın" ifadeleriyle çok konuşulmuştu. Peki 28. Dönem CHP milletvekili adayları kimler oldu? İşte CHP il il milletvekili isim listesi: 1. 2. 3. bölge: İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu...
2023 Seçimlerine sayılı gün kala partilerin milletvekili aday listeleri açıklanmaya başladı. Buna göre CHP'de kimlerin hangi ilden aday olacağı belli oldu. Bu noktada ''28. Dönem CHP milletvekili adayları kimler oldu?'' sorusu gündeme geldi. İşte CHP milletvekili isim listesi il il! 1. 2. 3. bölge: İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu, Adana...
CHP MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ İL L 2023
ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
(Bir önceki dönem Adana milletvekili sayısı: 15, CHP Adana milletvekili sayısı: 4)
GAZİANTEP
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş
(Bir önceki dönem Gaziantep milletvekili sayısı: 13, CHP Gaziantep milletvekili sayısı: 2)
HATAY
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
(Bir önceki dönem Hatay milletvekili sayısı: 10, CHP Hatay milletvekili sayısı: 4)
KAHRAMANMARAŞ
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
(Bir önceki dönem Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 7, CHP Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 1)
KARABÜK
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
(Bir önceki dönem Karabük milletvekili sayısı: 3, CHP Karabük milletvekili sayısı: 0)
KARS
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
(Bir önceki dönem Kars milletvekili sayısı: 2, CHP Kars milletvekili sayısı: 0)
KASTAMONU
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
(Bir önceki dönem Kastamonu milletvekili sayısı: 3, CHP Kastamonu milletvekili sayısı: 1)