CHP MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ İL L 2023 | 28. Dönem CHP milletvekili adayları kimler oldu? 1. 2. 3. bölge: İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu...

2023 Seçimlerine sayılı gün kala partilerin milletvekili aday listeleri açıklanmaya başladı. Buna göre CHP'de kimlerin hangi ilden aday olacağı belli oldu. Bu noktada ''28. Dönem CHP milletvekili adayları kimler oldu?'' sorusu gündeme geldi. İşte CHP milletvekili isim listesi il il! 1. 2. 3. bölge: İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu, Adana...