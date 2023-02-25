Cerrahpaşalı Halit rolüyle büyük sükse yapan isimden sürpriz itiraf! Meğer EDHO'yu o yüzden reddetmiş
Pek çok efsane karakteri ortaya çıkaran Kurtlar Vadisi dizisinin efsane isimlerinden birisi de Cerrahpaşalı Halit'ti. Başarılı oyuncu Özcan Varaylı'nın canlandırdığı karakter dizinin baş karakterlerinden Süleyman Çakır'ı öldürülmesiyle büyük sükse yaratmıştı. Cerrahpaşalı Halit dikkat çeken Özcan Varaylı bomba bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu 2021 yılında final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan teklif aldığını ve reddettiğini söyledi. Varay teklifi kendini tekrar etmek istemediğinden ötürü kabul etmediğini açıkladı.
25.02.2023 15:30 - Son Güncelleme: 25.02.2023 15:30
Cerrahpaşalı Halit rolüyle büyük sükse yapan isimden sürpriz itiraf! Meğer EDHO'yu o yüzden reddetmiş. Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Cerrahpaşalı Halit karakteriyle büyük çıkış yapan ünlü oyuncu yıllar sonra Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle ilgili bomba bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan gelen teklifi reddettiğini söyledi.
"TEKRAR ETMEK İSTEMEDİĞİM İÇİN..."
Sormazsam Olmaz isimli programa konuşan Özcan Varaylı "EDHO'ya beni her sezon çağırdılar.